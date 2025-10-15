Nos unimos a la huelga

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Por Palestina, porque nada termina con un alto al fuego impuesto por las potencias que arrasaron el país. Porque no concebimos una paz sin justicia y sin castigo para los genocidas.

Sobre Maria Toca 1832 artículos

Escritora. I Premio de Novela Ateneo de Onda 2016. II Premio Concurso Literario de Relatos del Bajo Cinca, 2015. I Premio de Relato Guadix 2020 Finalista de varios... Hasta el momento, tres novelas publicadas: Son celosos los dioses, Prototipos, El viaje a los cien universos. Poemario: Contingencias. Numerosas participaciones en libros de relatos corales. Diplomada en Nutrición Humana por la Universidad de Cádiz. Diplomada en Medicina Tradicional China por el Real Centro Universitario María Cristina