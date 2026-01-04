Pronósticos bárbaros

Me atrevo a hacer algunas anticipaciones o pronósticos (ni siquiera predicciones) de líneas que van a extenderse en el próximo año en el campo de la tecnología de lo próximo.

1. Amortizado (o casi) el boom de la inteligencia artificial (la promesa de la inteligencia general ya no atrae capital), esta de dedicará progresivamente a la explotación de los productos existentes, adecuando los modelos a necesidades específicas de empresas, desde la industria del entretenimiento (videojuegos, producción de videos para las redes, ….) pasando por la educación e investigación a la innovación en productos. El boom cultural asociado irá poco a poco disminuyendo en el interés público a medida que todo el mundo haya incorporado a sus vidas cotidianas el uso de inteligencias artificiales.

2. Elon Musk, que ha comprobado lo difícil que es competir en el campo de la IA (Grok no logra despegar), ha decidido transformar Tesla de una fábrica de automóviles eléctricos y autónomos en un proyecto de robótica general. Su modelo Optimus promete incorporarse al trabajo doméstico tanto como al industrial. Por ahora no ha resuelto el problema difícil del cuerpo: manejarse en entornos abiertos, pero es una nueva promesa que probablemente atraerá nuevas reservas de capital. Su idea, de nuevo, es el monopolio, o al menos la anticipación, del robot de propósito general con formas androides. Es un signo de la tendencia próxima a la robotización del entorno técnico.

3. Los péptidos heredarán la Tierra. China está produciendo masivamente péptidos que se consumen no ya como las drogas clásicas sino como sustancias cíborg para modificar el cuerpo: los péptidos controlan las hormonas y con ello regulan del cuerpo de otras formas. Los más extendidos por ahora son los que controlan el apetito para moldear el cuerpo sin necesidad de tanta gimnasia. Según el NYT: «[… ] se está probando el BPC-157 y el TB-500 para curar lesiones mediante la estimulación del crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, la oxitocina para mejorar el contacto visual (un investigador de OpenAI lo llamó «Ozempic para el autismo»), el epitalón para dormir y el retatrutide, un fármaco de última generación para perder peso que aún se encuentra en fase de ensayos clínicos, para todo, desde la supresión del apetito hasta el aumento de la concentración.

Según los datos de la aduana estadounidense, las importaciones de compuestos hormonales y peptídicos procedentes de China se duplicaron aproximadamente hasta alcanzar los 328 millones de dólares en los tres primeros trimestres de 2025, frente a los 164 millones de dólares del mismo periodo de 2024. Esto incluye la demanda de GLP, melanotan II y otros péptidos procedentes de farmacias compuestas y proveedores del mercado gris. El transhumanismo light de un cuerpo re-hormonado será tendencia en el próximo año. Primero en países poco regulados como US y Latinoamérica, luego se extenderá por la vía de los hechos en Europa.

4. El modelo industrial-fordista orientado al tipo de consumo actual está siendo cada vez menos hegemónico. La transformación tecnológica y el cambio de paradigma se está produciendo en la militarización de la producción. Probablemente no habrá guerras enormes, pero sí conflictos permanentes que justifiquen la carrera por la innovación militar y pongan a prueba el nuevo paradigma de gestión multinivel (información, energía, materia, espacio, tiempo, voluntades). Como ha ocurrido tantas veces, esta innovación se trasladará rápidamente a una reingenierización de la producción (destrucción creativa). No será tanto el avance en cacharros (tanques, aviones…) como en tecnologías de plataformas de control multimedia y multimedios, un sucesor de lo que se llamó el «internet de las cosas», que se expande a sistemas híbridos más complejos.

5. La sustitución progresiva de las políticas de bienes públicos por sistemas autoritarios se orientará sobre todo a prevenir grandes oleadas de indignación como las de los años 10-13 de este siglo. El uso tecnológico de medios para producir desmoralización general será el instrumento más usado (la represión abierta siempre es un recurso de consecuencias no queridas).

6. La mayor transformación geopolítica se va a producir en Oriente Medio, con la hegemonía de una coalición sunita-israelí sobre los movimientos fundamentalistas musulmanes (ISIS, palestinos, chiitas iraníes).

7. Como en el poema de Kavafis, «Los bárbaros», quienes esperaban todo de algún apocalipsis quedarán decepcionados.