Repudiamos enérgicamente el bloqueo naval al petróleo venezolano por parte de Trump

El ultraderechista Donald Trump ha dado un paso más en su agresión a Venezuela, declarando un bloqueo total a los petroleros que entren o salgan del país, algo sumamente grave en un país cuyos principales ingresos provienen del petróleo. Con esta medida se busca asfixiar la economía, cortándose el comercio de nuestro principal recurso, y con ello el ingreso de dólares, lo cual afectará esencialmente al pueblo trabajador venezolano con el incremento de precios de los bienes de primera necesidad y el aumento de las tarifas de los servicios, en momentos en que los salarios son devorados por la inflación, deteriorándose aún más las ya dramáticas condiciones de vida del pueblo trabajador.

El rechazo a la agresión imperialista lo hacemos precisamente en la fecha de cumplirse 195 años de la muerte del Libertador Simón Bolívar, quien luchó en defensa de nuestra soberanía y por la independencia de Venezuela y otros países de la región, respeto al imperio español.

Trump ha dicho que Venezuela está bloqueada y que esto seguirá “hasta que devuelvan a los Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y demás activos que nos robaron”. Dejando al descubierto que su verdadero objetivo es apropiarse de nuestro petróleo, de los minerales y de todas las riquezas naturales del país. Mientras que insiste en catalogar como criminales a los venezolanos que se vieron obligados a emigrar como consecuencia de la crisis y el brutal ajuste del gobierno de Maduro, el cual coincide con la política económica del imperialismo, el FMI y la burguesía nacional.

Desde el Partido Socialismo y Libertad rechazamos enérgicamente esta nueva agresión imperialista contra nuestro país, más allá de que nos oponemos al gobierno de Maduro al que consideramos un régimen autoritario y represivo, de falso discurso socialista, que aplica un brutal ajuste capitalista con el cual descarga la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador. El rechazo a la agresión imperialista lo hacemos precisamente en la fecha de cumplirse 195 años de la muerte del Libertador Simón Bolívar, quien luchó por la independencia del país y en defensa de nuestra soberanía

El imperialismo estadounidense lleva meses atacando embarcaciones en el Caribe y el Pacifico con el argumento falso del narcotráfico, en aguas internacionales y sin presentar ninguna prueba. Ya ha asesinado a 95 personas en 25 ataques a pequeñas embarcaciones. En días pasados incautó un carguero que salió del país, robándose nuestro petróleo, y además llevaron a cabo un ataque cibernético contra Pdvsa, afectando las operaciones de la empresa y poniendo en peligro a las trabajadoras y trabajadores petroleros.

Como hemos dicho previamente este operativo bélico es parte de una política global de Trump que persigue revertir la crisis de dominación de Estados Unidos, como principal potencia imperialista, en un contexto más general de crisis económica global del capitalismo, la más grande de la historia.

Estados Unidos busca profundizar el saqueo de las semicolonias, imponiendo acuerdos unilaterales a los distintos países. En el caso venezolano, más allá de las contradicciones en el seno del gobierno y el congreso norteamericano, que investiga la legalidad de las acciones de Trump, este sigue avanzando en sus medidas agresivas contra nuestro país.

Por su parte María Corina Machado y otros voceros de la oposición burguesa venezolana, han emitido declaraciones escandalosas y vergonzosas respaldando abiertamente las acciones criminales de Trump en el Caribe; llaman a incrementar la escalada de agresiones contra el país, y promueven cínicamente una eventual intervención militar en Venezuela. Esto no es casual, María Corina Machado, también ha apoyado a Netanyahu y el genocidio que lleva a cabo en Gaza el régimen sionista.

¡Ya basta de palabras! Es inútil hacer llamados a la ONU que es cómplice de la agresión. Hay que tomar acciones concretas contra el imperialismo expulsando a las transnacionales petroleras gringas, y demás empresas norteamericanas presentes en el país. Para unificar al pueblo venezolano en contra del imperialismo es necesario que se aumenten los salarios y pensiones, se termine con la represión, se respeten las libertades democráticas y se recuperen los servicios públicos. Hay que liberar a los presos políticos y sindicales que estén en contra de cualquier intervención imperialista, y se facilite la legalización de los partidos de izquierda y democráticos que están contra la injerencia de Trump.

Llamamos a los pueblos de América Latina y el mundo a movilizarse para rechazar el operativo bélico de Estados Unidos en el Caribe y el Pacifico. Proponemos que el presidente Petro de Colombia y Lula de Brasil, convoquen a una jornada de repudio y movilización continental para derrotar a Trump.

¡No al bloqueo del petróleo venezolano!

¡Basta de bombardeos y asesinatos en el Caribe y el Pacífico!

¡No a las amenazas intervencionistas de Trump y el imperialismo sobre Venezuela y Colombia!

¡Fuera Trump de América Latina!

Partido Socialismo y Libertad

