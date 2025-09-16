Resumen desde Meruelo. Cantabria Pronfunda…

Bolsonaro condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de estado. Esta me ha costado escribirla por las lágrimas de ris… emoción, eso.

Malo será que BoVox tome nota de esto…

Jerry Seinfeld compara el movimiento Palestina Libre con el Ku Klux Klan. Esto va a ser que me pasa como con su famosa serie, que no pillo su humor.

Carapolla: «Para mi no hay un genocidio en Gaza« Lo del humor de este también es difícil de pillar, sí.

Mazón «nosotros si que nos tomamos en serio las emergencias» Es que lo de la DANA fue un percance.

Detenido el hijo de la alcaldesa de Bezana (Cantabria) por atacar la sede del PSOE de Santander con explosivos caseros (bomba, lo llaman en otras ocasiones) Se les olvida comentar en el titular que había unas setenta personas reunidas en la sede esa, pero eran del PSOE, casi no cuentan.

Tranquis, que ya lo han soltau. Es que su madre es alcaldesa del PP, tié mano para esas cosas.

Es que su ninio ha hecho esa chiquilladuca por culpa de «la polarización política que vive este país» Putos rojos polarizándose donde echan bombas (explosivos caseros).

«¡Piensa en Pedro Sánchez!» aplausos y carcajadas en la plaza de Valladolid cuando un espectador le grita eso al torturador que entraba a matar. Vas a ver como lo polariza el Pedro ese cuando se entere.

Hate Oír convoca una concentración de apoyo a Charlie Kirk, eliminado por un miembro del podimetarrismo bolivariano internacional o algo así, que todavía no han decidido si echarle la culpa a Pablo Iglesias.

Si le preguntamos al Juez Peinado, pues una tal Begoña habrá sido. Fakejóo, más optimista, le desea al tal Charlie una pronta recuperación.

Charlie Kirk Ay, que se me olvidaba:

Rusia ataca con drones en Polonia y Lituania, pero de tranquis, por jugar y eso, que ya sabéis que a Putin no le interesa nada más allá de Ucrania.

La patronal de el Corte Inglés, Carrefour e Ikea urge un plan de inmigración para traer trabajadores. Huy, a que se enfadan los de BoVox y ya no les admiten su financiación.

El matrimonio Montero- Iglesias no ha sacado a sus hijos de la pública ni los ha metido en un colegio pijo, pero de esto ya os habréis enterado por AznarRosa.

Milei usa pañales. Un señor que habla con su perro muerto, al que conoció en el circo romano cuando era un león y el señor un gladiador, y que hace esos gestos de esforzarse mucho con los puñitos apretaus, usa pañales. Pues no sé donde está la noticia.

PP y BoVox rechazan investigar los incendios de este verano, porque no habiendo dinero para prevención y bomberos es tontería gastar en investigadores, hostia, so derrochones.

Termina la vuelta a España en Madrí, con cargas policiales contra los manifestantes pro Palestina, comentarios sionistas de los periodistas y no sé qué de una gente que anda en bici por algo.

Que ice Perico Delgado de los manifestantes que se manifiestan porque estamos en una democracia. Hostia, se ha dao cuenta, a lo mejor no es tan tonto como parece. Bueno, sí.

En cualquier caso, que vayan a manifestarse a Israel, si tienen huevos. Aunque también es una democracia de esas… bueno, pues a una mezquita en Arabia, eah.

De los creadores de «Roger Waters está politizado» (The Wall creo que va de unos albañiles que hilan ladrillo mientras le gritan piropos a las mozas) llega «Banksy se mete en política» que es algo que nunca hizo antes, el Okuda británico le llaman.

Richard Gere: «Mi mujer y yo nos hemos propuesto acabar con los sin hogar en España en seis años» ¿alguien sabe si esto lo ha dicho ajustándose el salacot? que es yanqui, son muy expeditivos esos.

Nacho Cano lanza un inquietante mensaje en el Hormiguero. A ver, inquietante es el careto de Nacho Cano, el que lo dejen hablar en público y que a lo suyo lo llamen música, no sé que esperaban.

Pablo Barrecheguren, doctor en biomedicina: “Si necesitas con regularidad siesta, algo está fallando en tu vida o puede que haya un problema de salud” Hostia, que me jubilan por enfermedad terminal.

Mariló Montero dice mongueradas, esta vez en La Revuelta. Jo, la echaba de menos.

Buenos días. Javi Viadero. #viaderonews (Hay más noticias pero es mi día libre) (Uno de los dos, seh) (Me he despertado con esto en la cabeza. No es una queja) https://www.youtube.com/watch?v=xTgKRCXybSM

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado