Diferencias entre monarquía y república.

Es importante conocer el fondo de las dos formas de estado. Por un lado las monarquías, un sistema de gobierno basada en ancestrales conceptos como que el poder emana de Dios, aunque se haya evolucionado hacia formas menos tangencial. Y república, sin caer en los tópicos arraigados en nuestro país. En el podcast contamos las diferencias…y sus grandes consecuencias.

Es importante, si os interesa el formato y los temas que tocamos, que compartáis y deis los likes suficientes para mantenernos vigentes en las redes audiovisuales. Y ya si os suscribís al canal, nos alegraréis el día. La Pajarera Magazine, es un proyecto cultural gratuito para el publico pero que cuesta bastante mantener, siendo solo una forma de activismo cultural y social, sin más pretensión que extender la cultura como forma de hacer un mundo mejor. Con vuestra colaboración llegaremos más lejos. Gracias y seguimos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado