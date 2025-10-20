SIN CONDICIONES

y en adecuación a las necesidades del planeta.

en coherencia con el pensamiento, en cohesión social

acometeríamos el análisis de sus carencias

del texto neofascista que nos amenaza.

le propondría a mi alumnado la lectura necesaria

las consecuencias de que «eso» se materialice:

visualizar las causas y, más que nada,

Si hoy fuera ayer, les invitaría a,

es decir, la negación del ser humano.

de un gran mapa conceptual donde,

Si ayer fuera hoy, les aconsejaría la elaboración colectiva

Si el presente no se me hubiera atragantado, dejaría de mirar al futuro con miedo, con la convicción de que la lucha continúa, de que otras manos, fuertes y sabias,

recompondrán el alambique que destila el sueño amenazado:

educar en libertad para SER,

educar en igualdad para CONVIVIR,

educar en solidaridad para AMAR,

educar en la paz para SEMBRAR.