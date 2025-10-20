SIN CONDICIONES

(Guía didáctica para trabajar el condicional)
Si hoy fuera un día lectivo,
le propondría a mi alumnado la lectura necesaria
del texto neofascista que nos amenaza.
Una vez corregida su disortografía congénita,
acometeríamos el análisis de sus carencias
en coherencia con el pensamiento, en cohesión social
y en adecuación a las necesidades del planeta.
Propiedades básicas para un texto vital.
Si hoy fuera ayer, les invitaría a,
frente a semejante aberración programada,
visualizar las causas y, más que nada,
las consecuencias de que «eso» se materialice:
Gaza, Ucrania, hambre y sed, calentamiento global.
Si ayer fuera hoy, les aconsejaría la elaboración colectiva
de un gran mapa conceptual donde,
tomaran, como nodo originario, el fascismo,
es decir, la negación del ser humano.
Tras él, otros: guerra, imperio, mentira, violencia,
enajenación, desinformación, incomunicación, desigualdad,
soledad, injusticia, muerte, racismo, homofobia…
Si el presente no se me hubiera atragantado, dejaría de mirar al futuro con miedo, con la convicción de que la lucha continúa, de que otras manos, fuertes y sabias,
recompondrán el alambique que destila el sueño amenazado:
educar en libertad para SER,
educar en igualdad para CONVIVIR,
educar en solidaridad para AMAR,
educar en la paz para SEMBRAR.
Si yo pudiera dejar de ser tiempo,
lloraría otra vez, mil millones de veces más,
los versos del poeta
junto a ellas y junto a ellos,
compartiendo el dulce dolor de los sueños.
Juan Jurado.
