Tragaderas.

A estas alturas creo que a pocas personas nos sorprenden los condicionantes que salpican la política nacional y la otra, la que ocurre fuera de nuestras fronteras. Las irrisorias, si no fueran graves acusaciones dignas de que la fiscalía intervenga, declaraciones de ese esperpento humano que es la presidenta de la CM, ante la impávida ¿periodista? Ana Rosa, escuchando las falaces palabras del pin pan pum de su proveedora, sin repreguntar, sin matizar, sin el mínimo decoro que se le supone a una ¿profesional? Porque si escandalosas fueron las declaraciones, la impavidez de la mascara cutánea de Ana Rosa me pareció deleznable. Quizá es que me quedan restos de la vieja admiración por el periodismo y no soy tan exigente con la clase política.

Pero no solo. El alcalde de Madrid, atendió a una petición de Vox* para exigir que toda mujer que haya decidido hacer uso del derecho al aborto tenga que escuchar una filípica acientífica, mentirosa y falaz, sobre los efectos secundarios del aborto. Habría que preguntar al gnomo malvado de Almeida ¿considera a las mujeres tan incapaces como para no conocer las consecuencias de la decisión que toman? ¿de dónde han sacado las consideraciones que afirman sobre los efectos del aborto? ¿qué estudios clínicos avalan que abortar produce alcoholismo, depresión y las más variopintas enfermedades? Quizá lo que produce depresión a las mujeres que se acercan a un servicio del que tienen derecho, sea aceptar la sarta de imbéciles que salen al paso.

¿Qué decir del discurso que el voceras de Trump trasmite a la plana mayor del ejercito yanqui? Nada de gordos, ni mujeres, ni gente blandita. Hombres fornidos, masculinidad tóxica destilada por cada uno de los poros del glorioso ejercito del imperio trumpiano. Imaginamos que su jefe, el de naranja, se pondrá a dieta de hamburguesas y palomitas nocturnas a las que tan aficionado es, mientras lanza proclamas rocambolescas por X. A estas alturas se nos produce ¿risa o llanto?

Dos diputados del Parlamento balear aporrean sus escaños con bolígrafos mientras se guarda el minuto de silencio por las víctimas del genocidio gazatí. Y una se pregunta, además de cretinos integrales, ¿cómo hay que ser de malvados para no solo que no importe, sino que se boicotee el respeto por los crímenes de la población de Gaza, de niños, bebés y gente común?

Mala gente que camina…además de mermados, muy mermados de intelecto.

En mi comunidad, Cantabria, con carencias de todo tipo, con los enseñantes en pie de guerra, con la Sanidad mermada, sin personal sanitario en los centros de salud (sin pediatras en diversos puntos de la Comunidad, servicios de urgencias cerrados, traumatólogos inexistentes, citas a año vista…)el Ayuntamiento dedica ¡70.000€ a una escuela de toreo! ¡En Cantabria! cuya afición taurina es mínima, donde solo asomó un torero en toda su historia, de trayectoria tan pobre que nadie le recuerda. Si les contara las carencias de los Servicios Sociales de los que voy tomando nota, se quedarían ustedes de piedra. Nuestra alcaldesa, tan inepta como soberbia, decide que enseñar tauromaquia a los niños es prioritario.

Por no hablar de la cantinela que desgrana el inane Feijoo culpando a la inmigración de males inexistentes, de inseguridades inventadas , agrediendo la inteligencia con mentiras .

Podría seguir hasta llenar decenas de páginas, incluso podría pedirles que enviaran pruebas desde sus lugares de origen para llenar página de estúpidos planes que organizan los centros de poder. No acabaríamos.

En la Comunidad de Madrid, pudiera ser hubiera gente estúpida, pero estoy segura que no tanta como votantes tiene Isabel Díaz Ayuso. Tengo la certeza de que muchos de sus votantes sienten la misma vergüenza que nosotras al ver sus idas y venidas de narcisista con manía persecutoria y obsesiones varias. Además de su trance intelectual rayano en la discapacidad. Me consta que mucha gente (incluso lo he escuchado de alguno de sus votantes) la consideran tonta del haba, loca sin remedio pero la votan porque defiende sus intereses.

Les doy una noticia: las de derechas abortan. Las y los de derechas se divorcian -si lo dudan comprueben los currículos de las criaturas- Los de derechas se drogan, mucho…que lo tengo yo visto. Los de derechas son gais, tienen hijos/as trans, y hasta se casan entre ellos. Los de derechas, que abogan por la religión a machamartillo y nos azotan con escapulario mariano e hisopo de agua bendita, usan prostitución, mantienen queridas a cascoporro o amantes jóvenes. La derecha ha sido, históricamente, más promiscua que la izquierda debido a sus privilegios morales llegados del catolicismo o de su concepto de clase. Las barraganas, las criaditas embarazadas por el señorito, los meublés de lujo (ay el catoliquísimo Miguel Primo de Rivera, que pasaba nocturnidades entre el casino y las putas de lujo sin ir por la casa familiar apenas) . La institución del piso y la mercería que le ponían a la querida, son cosas de la derecha. Observen el pasado y la vida familiar de los adalides de las derechas mundiales. Trump: tres matrimonios, acabados por infidelidad, infinitas amantes y turbias, muy turbias relaciones con menores. Bolsonaro, dos o tres matrimonios, infidelidades y los mismo que su amigo yanqui, perturbadoras relaciones. Hasta Meloni que vociferaba durante la campaña: “Io sonno una donna, una mama, una católica..” Anda divorciada con varias relaciones extramatrimoniales y un hijo de soltera ¿Católica, Giorgia? ¿no sabes que el Vaticano no aprueba el divorcio?

Claro que nada tan incongruente como lo de la líder de de AfD, (Alternativa para Alemania) Alice Weidel que está casada con una mujer, llamada Sarah Bossard, de nacionalidad suiza y es inmigrante proveniente de Sri Lanka.

Cierto es que votamos por emociones, a veces inconfesables o poco estructuradas, y no por intereses personales o sociales. Los intereses de clase, en la parte precaria de la sociedad se han diluido, mientras en las altas esferas se han incrementado de forma extrema. “Es gilipollas, no sabe hacer la o con un canuto pero puedo sacar algo para mis intereses si toma el poder” piensan con el voto en la mano. Como cuando Franklin Delano Roosvelt, presidente norteamericano expresaba con contundencia el famoso “es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta” «He’s a son-of-a-bitch, but he’s our son-of-a-bitch» referido al canallesco Anastasio Somoza. Ese pensamiento cunde entre las filas de la derecha siendo motivo y causa para votar a dementes malvados/as.

Y así vamos, de tonto en tonta y saltamos porque nos toca. La ideología de la derecha defiende o debiera defender, el sistema democrático liberal, es un lento y espaciado juego de concesiones al pueblo que no menoscaben el poder de las elites. Defienden, con la contundencia lógica, los bienes que produce el capitalismo entendiendo que los mercados se regulan solos con mínimo o nulo intervencionismo estatal, que se deben conservar los privilegios de clase, que la gente llega hasta donde quiere y no hasta donde puede y que no existe o no debiera darse la lucha de clases porque la sociedad se desarrolla por si misma quedándose cada cual en el lugar correspondiente en un beatifico bienestar que no supone perdida de ni un solo privilegio de clase para las elites. El privilegiado está en la cúspide social sostenido por la masa. Eso es a grandes rasgos la ideología derechista.

Lo que observamos en los nuevos barbaros que han accedido al poder es una falta de cordura irracional, una falta de formas democrática que jamás se darían en la derecha tradicional y menos si está impregnada de un barniz cristiano que atempera dulcemente la intransigencia clasista que ostenta el poder de la derecha elitista.

Los barbaros exhiben sus infamias con soltura, su incompetencia sin rubor, su estulticia sin vergüenza (recuerden las sucesivas entrevistas de Ayuso y las carencias que muestra) No sienten ni el más mínimo pudor ante su incompetencia (ahí tienen al campeón de lo que digo, el genuino canalla, Mazón) ni su desalmada falta de ética. Vuelvo a remitir a Mazón en su comparecencia parlamentaria, tan chulesca que las víctimas que asistían en los palcos, marcharon por no poder resistir los insultos del malvado.

Decía Greta Thumberg en un entrevista, durante la travesía de la Flotilla, ante la pregunta de si temía la reacción de Netanyahu, que: “no tengo miedo a Netanyahu, sé a qué nos exponemos en esta expedición, lo que me produce temor es la indiferencia de la ciudadanía mundial”

Esa es la cuestión. Estoy segura de que a cientos, quizá hasta miles de votantes, el pin pan pum falaz que Ayuso dedicó a Pradales les produjo un rubor difícil de disimular o los exabruptos de su portavoz en la Asamblea, insultando a las personas que sentimos la llama humanitaria ante un genocidio terrible. Estoy segura de que esa mamá que acompaña a la nena pija a abortar cuando le explican las falacias voxeras aceptadas por Almeida, sonríe con vergüenza, asiente con la cabeza y se reafirma, ella y su pijita, en que no es momento de tener un hijo porque debe acabar ICADE, realizar su máster en Canadá, además de que feo quedaría un embarazo imprevisto en el club de la Moraleja. En tiempos conocí a una alta dama gallega que recibía en su pazo al obispo con chocolate y picatostes que llevó ¡tres veces! a su hija a Londres -no precisamente por turismo- porque a la nena le iban mucho los macarras y no podía ser. La nena en cuestión fue casada con otro pijo, terminó siendo profesora de religión en colegio catoliquísimo porque al chocolate y a los picatostes obispal le sacaron rendimiento.

Las derechas niegan los derechos porque no los necesitan, pueden comprar cualquier cosa. Aunque luego, cuando las izquierdas han peleado por esos derechos, los usan a discreción. Siempre fue así y lo asumimos.

Lo que cuesta entender y creo que nos lleva a un descalabro inaudito, es la falaz idea de que esas mismas derechas sostengan y apoyen a auténticos y genuinos hijos/as de puta** Tener dementes malvados y darles poder no conduce más que al desastre. Podrían estudiar historia y verían que la oligarquía alemana se arrepintió un poco de haber encumbrado a Hitler, que a las derechas italianas les pasó lo mismo con Mussolini, que Gil Robles tuvo que exiliarse de por vida porque el general triunfador no tragaba a los políticos por muy de derechas que fueran, al igual que el heredero de la corona, don Juan de Borbón y más cerca pueden preguntar a las derechas chilenas como acabaron después del aplauso al siniestro Pinochet.

Yo se lo cuento: exiliados, y algunos de ellos hasta asesinados.

No, nunca sale bien tener a descerebrados perversos en el poder. Salen por peteneras siempre. Quizá no tenga que pasar demasiado tiempo para comprobar como termina el mandato de Trump y quién será el guapo que le diga que emprenda una nueva campaña al acabar el mandato y si la pierde saque los muebles de la Casa Blanca.

Verán que risa entonces porque Lula no hay más que uno.

María Toca Cañedo©

*Almeida gobierna el ayuntamiento por mayoría absoluta, no necesita para nada los votos de Vox, lo que acepta es pura perversión personal.

