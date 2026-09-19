Verdugos: Gonzalo Queipo de Llano. Capitulo I

En San Fernando hay muchos familiares de tripulantes de la escuadra pirata que están en nuestro poder; nos servirán de rehenes y sus vidas responderán de los que mueran en San Sebastián.[113] La no menos célebre Pasionaria — que la ha tomado conmigo porque no se da cuenta de que admiro sinceramente, y no en broma, su ascenso desde criada de 30 reales a primera figura del régimen.

ABC de Sevilla, 8 de septiembre de 1936, pág. 7.

«Si algún afeminado, algún invertido, se dedica a lanzar infundios alarmistas, no vaciléis en matarlo como a un perro o entregármelo a mí al instante.»

«¿Qué haría usted si en su casa entrara un ladrón a robar? ¿Le diría que se fuera o le pegaría un tiro? Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros con esos canallas.»

«Por cada uno de los nuestros que caiga, yo fusilaré a diez de ellos, y si no encuentro a diez, buscaré a los que hagan falta, aunque estén debajo de las piedras.»

«Por dondequiera que vayan nuestros valientes legionarios y regulares, esos cobardes saldrán corriendo como conejos. Les aseguro que aprenderán lo que es la verdadera justicia.»

“Obreros de Sevilla: (…) yo os autorizo, bajo mi responsabilidad, a matar como un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción sobre vosotros; que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad”.

“Hay en Sevilla unos seres afeminados que todo lo dudan, incluso que en Sevilla está asegurada la tranquilidad (…) Esos seres se empeñan en propalar noticias falsas (…) ¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para acallar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que cuando se tropiecen con uno de esos sujetos lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré”.

“Vecinos de Utrera: Me importa muy poco que construyáis barricadas; yo os juro por mi palabra de honor y de caballero que por cada víctima que hagáis, he de hacer lo menos diez”.

“Yo aconsejo a esos marxistas que vuelvan enseguida a Badajoz, porque muy pronto sufrirán tal empuje, que podrán refugiarse en Portugal, y ese país, tan noble y caballeroso, les recluirá en un campo de concentración donde no les faltará que comer. Mejor estarán allí que lo van a estar en Badajoz dentro de muy breve, muy brevísimo plazo”.

“He ordenado a mi Estado Mayor que redacte un decreto por el cual sean confiscados todos los bienes de todos aquellos que hayan intervenido en el movimiento revolucionario actual, de todos aquellos que se han puesto enfrente del Ejército salvador de la patria para que con esos bienes confiscados se pueda atender en lo que sea posible a todos los daños que se han hecho”.

“Hay dos palabras que deben desaparecer del diccionario de la lengua castellana: amnistía e indulto”.

Todos estos textos fueron parte de los discursos emitidos por Radio Sevilla en locuciones nocturnas del general Gonzalo Queipo de Llano.

La noche sevillana se quebró primero con los ruidos de taladros que rebotaban de la Macarena de Sevilla, poco después un furgón salía de la basílica entre tímidos aplausos, cuando una voz de mujer rasgó el silencio de esa noche peculiar. Era la madrugada del tres de noviembre de 2022, la voz que saltó en la nocturnidad de las dos de la mañana era la de Paqui Maqueda que en nombre de las víctimas gritó al despojo que salía camino del destierro : “hoy cumplimos una deuda histórica en nombre de las víctimas del franquismo en Sevilla” Así ahogaba los aplausos de familiares y un ¡Viva Queipo de Llano! gritado entre las sombras, quizá por algunos de sus beneficiados.

Este hombre, sacado con nocturnidad de la capilla de la Macarena enterrado allí con honores junto a su esposa y a otro criminal de guerra, el auditor y mano derecha del general, Francisco Bohorquez, en el altar mayor de dicha capilla.

Sabemos que Queipo de Llano fue responsable directo del crimen de García Lorca, y de Blas Infante. Pero no solo.

Resumiremos la historia de un mal militar, traidor a su patria, mal compañero que expolió bienes ajenos y disfrutó con la perversidad de su mando. Además de genocida. Todo eso y más fue el general de triste recuerdo en Andalucía y por ende en el resto de España, convertido en uno de los villanos más infames de nuestra historia.

Gonzalo Queipo de Llano, nace un cinco de febrero en Tordesillas, Valladolid. Su padre era juez municipal, Gonzalo Queipo de Llano y Sánchez, y su madre, María de las Mercedes Sierra y Vázquez de Novoa, ama de casa.

Como era común en ese tiempo los primeros estudios los realiza en un seminario para poco después, en el año 1893, pasar a la Academia de Caballería de Valladolid. Al terminar su formación participa como segundo teniente en la guerra de Cuba, donde, a pesar de la derrota española, consigue cinco cruces de la reina Cristina; poco después es ascendido a capitán. Consumada la derrota española de 1898 regresa a la península casándose al año siguiente con Genoveva Martí Tovar, hija del presidente de la Audiencia de Valladolid.

La única forma que tenían los militares de ascenso rápido y de aumentar considerablemente el sueldo, era solicitar destino a África, en donde los ascensos se conseguían rápidos y la paga aumentaba considerablemente. Queipo se enrola en el Regimiento de Lanceros de la Reina, con sede en Melilla y participa en la campaña militar que sigue a la desastrosa derrota del Barranco del Lobo donde las tropas españolas han sido humilladas.

La guerra de Marrueco forjó el carácter cruel, sanguinario y la total falta de empatía ante represalias sangrientas de los militares que participaron en las campañas de represión a la población autóctona. El encarnizamiento de los rifeños y las consiguientes represalias españolas conforman una historia negra y terrible de nuestro país. En Marruecos se bombardeó por primera vez en el mundo con gases biológicos como la terrible Iperita que producía graves consecuencias. Las sangrientas represalias, tanto de los rifeños contra los españoles, como al revés, inmunizaron a estos militares ante la crueldad. Todo ello lo trasladaron a la confrontación posterior de la guerra de España. La represión feroz, la sangría vengadora de la postguerra fue dirigida por estos psicópatas que se forjaron en las guerras coloniales.

Como sea, Gonzalo Queipo de Llano de natural ya tenía un carácter indómito y rebelde poco apto para la disciplina militar lo que le granjeó problemas a lo largo de su vida. En 1910 realiza una protesta contra el ministro de la Guerra, Agustín Luque. Poco después es arrestado por batirse en duelo ¿? contra Rafael Esbrí, director de la revista Ejército Español, por lo que le imponen dos meses de prisión en el Castillo de Santa Catalina. El duelo se debió al enfrentamiento y los insultos proferidos contra la revista y el director.

En 1912, después del descalabro en la península, torna a Marruecos como coronel comisionista del carbón inglés. En 1923 es nombrado general de Brigada y destinado a Ceuta.

En España, Miguel Primo de Rivera da un golpe de estado; Queipo se enfrenta al nuevo dictador con dureza, tanto que el encono durará todo el tiempo en que detentó el poder el dictador. Años después, serán los hermanos José Antonio y Miguel Primo de Rivera además del amigo de ambos, Sancho Dávila, se enfrentarán a Queipo por los insultos que había proferido contra Primo de Rivera padre.

Funda una revista militar estando en Ceuta, Revista de las Tropas Coloniales. Vuelve a ser expedientado por indisciplinas y torna a la guerra de Marruecos para librar las batallas de Beni-Selat y Zinat.

Los problemas que le produce el enfrentamiento con el dictador Primo de Rivera llegan a tal punto de indisciplina que es expedientado y expulsado del ejército. Durante un tiempo su precariedad es tal que se ve obligado a fabricar jabones en casa vendiéndolos por los aseos de la ciudad.

Durante el periodo de Berenguer participa en el putsch del aeródromo de Cuatro Vientos en compañía de Ramón Franco. La sublevación no cuenta con apoyos y es sofocada de forma fulminante por el general Ordaz, por lo que ambos golpistas huyen hacia Portugal, dejando caer antes panfletos antimonárquicos sobre Madrid.

Poco después marcha a Francia como exiliado antimonárquico. En el país galo conoce a Indalecio Prieto, a Marcelino Domingo integrándose en el grupo de los republicanos. El veinticinco de febrero de 1931 es dado de baja en el ejército español debido a estar ausente de su destino durante el tiempo que ha durado su estancia en el extranjero. Poco a poco es considerado por el republicanismo un héroe que lucha por ideales idénticos a los exiliados.

El catorce de abril de 1931, ante el estallido republicano, Queipo torna a España; es rehabilitado y nombrado capitán general de Madrid. Apoyó el gobierno, incluso fue partidario e impulsor de la reforma militar de Manuel Azaña. Hemos de decir que el viejo zorro e inteligente Azaña jamás confió en el irredento Queipo (es notable el olfato de Azaña, ya que le ocurrió lo mismo con Juan March)

https://lapajareramagazine.com/malvados-del-mundo-juan-marcha-ordinas-capitulo-i

El carácter narcisista amigo de dar la nota en todo momento se agudiza en los primeros tiempos republicanos. Ha sido ascendido a la categoría de héroe, admirado y considerado defensor del gobierno por lo que se toma atribuciones exageradas. Como ejemplo de ello, monta en cualquier festejo civil o militar a la yegua Favorita, que había sido propiedad del rey.

En consuegro del presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, siendo nombrado jefe del Cuarto Militar del Presidente desde donde se permite realizar constantes injerencias políticas. Su talante rebelde se manifiesta de nuevo escribiendo una carta al periódico Informaciones solicitando un aumento de salario para sus subordinados. Poco después vuelve a ser destituido de sus cargos.

A la llegada del bienio negro, con el gobierno de Lerroux y Gil Robles, es rehabilitado nombrándole para un cargo de poco prestigio pero de buena paga. Inspector de Carabineros. Este cargo le permite total libertad y viajar por todos los acuartelamiento de España, lo que posibilitó la tarea conspirativa que se estaba fraguando desde tiempo atrás por los compañeros generales africanistas, cosa que confesaría él mismo con cínica sinceridad, poco tiempo después durante la contienda.

A Queipo le hubiera gustado que le adjudicaran la dirección del golpe desde Valladolid, que era su tierra, pero le encomiendan Andalucía, adjudicándole dirigirlo desde Sevilla. No le gustó a Queipo el destino, incluso años después confesaría que fue “postergado a Andalucía”

El once de julio envió a la familia a Madrid, en donde creía estaba más segura ante el augurio de la proximidad del golpe. El diecisiete de julio de 1936, Queipo está en Huelva donde ha organizado una inspección. Se encontraba en el cine cuando le comunican que las tropas golpistas han llegado a Melilla. De inmediato se dirige a Sevilla donde se le ofrece como colaborador José García Carranza, el Algabeño, torero de fama acompañado de 1500 falangistas que luego se reducirían a solo quince junto a más sesenta liberados de la cárcel sevillana. El Estado Mayor y la División de la Guarnición de Sevilla, avisados del golpe, junto a la Guardia Civil se unen al mismo y esperan órdenes del que pronto será apodado Virrey de Andalucía.

Don Gonzalo Queipo de Llano.

Continuará…

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