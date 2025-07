Acostumbrarse a oir.

En la sala contigua hay una reunión y no se si es porque mis audífonos nuevos han puesto una suerte de altavoces de discoteca cada tres neuronas de mi cabeza o porque precisamente carezco de los resortes amables y profundamente perfectos, que de por si maneja el cerebro humano sano, para discernir aquellos sonidos que le interesan y silenciar los que no le interesan, el caso es que yo con esta nueva tecnología en mis orejas lo escucho todo sin hacer ningún tipo de selección en importancia y ahora mismo tengo sentadas a las personas de la reunión en mi cerebro, entre línea de la redacción de mi informe y el intento de seguir generando palabras en mi cabeza que hilen una suerte de texto con sentido.

De modo que mi primer día en el cine poco más y acabo pidiendo a gritos que me ataran las manos para que no me saliera una hostia instintiva y automática hacia el adolescente de al lado, el cual se compró una bolsa de esas metalizadas, de gusanitos o sucedáneo similar, en forma de tubo talla XXL que blandía cual ratón de la serie de los 80 llamada V, sobre el gaznate a cada pocos minutos y que encima le duró 1 hora entera sin terminar.

El primer día de curro después de vacaciones, estacioné el vehículo donde acostumbro desde hace más de 10 años y de pronto, con el cielo azul sobre mi testa, me dio por empezar a mirar hacia arriba, escuchando un zumbido que a mi se me antojaba que venía a ser como el de un aire acondicionado en marcha, pero claro, de momento, así al aire libre, todavía no lo han montado en este planeta, así que al llegar a la puerta de mi curro me dio por preguntarle al compañero que estaba fumando un piti, si escuchaba un zumbido extraño, que se asemejaba al de un aire acondicionado.

El hombre, a lo vaquero del Oeste, achinando los ojos mientras pegaba una larga calada y azuzaba su oído para ver si me había vuelto más majareta de lo que recordaba o andaba yo escuchando algo nuevo y extraño, me soltó, «son los camiones de la autopista», que andan a muy poca distancia de nuestro patio de estacionamiento…joder, vaya mierda oído he tenido siempre.