La atracción de Trump y Bukele está destruyendo las democracias en Latinoamérica y amenaza igualmente a Europa. Dejo aquí este artículo de The Economist:

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América Latina se ha vuelto «trumpista». Eso genera oportunidades

Nunca antes la política de la región había cambiado tan rápidamente

En poco más de un año, siete países latinoamericanos han celebrado elecciones presidenciales, y los candidatos de derecha las han ganado todas. Nunca el péndulo regional había oscilado tan rápido. Salvo Brasil y México, casi todos los países latinoamericanos de cierto tamaño cuentan ahora con un líder que o bien corteja a Donald Trump o bien habla como él. El último en sumarse a esta tendencia es Abelardo de la Espriella, quien fue declarado oficialmente presidente electo de Colombia el 24 de junio tras una reñida contienda. Se autodenomina El Tigre y promete «cazar» a los delincuentes «en sus madrigueras».



Esta «ola naranja» al estilo Trump ha surgido porque los votantes están hartos de las bandas y de los inmigrantes ilegales. Ni los centristas ni la izquierda han logrado calmar sus temores. Los populistas de la derecha ofrecen soluciones que suenan contundentes. Si Trump puede deportar en masa a los inmigrantes, razonan, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Si él puede volar barcos de narcotraficantes, ¿por qué no deberíamos ser despiadados nosotros? Estos mensajes han tenido gran acogida. Y los líderes que imitan a Trump suelen ganarse su favor, ya que la imitación es una forma de halago: a él le encanta eso.

En materia económica, las buenas relaciones con la Casa Blanca resultan claramente útiles. La región depende del comercio con Estados Unidos. A los aliados se les pueden eximir de los aranceles más elevados y, en ocasiones, reciben ayuda directa. Las dolorosas pero necesarias reformas económicas de Argentina podrían haber fracasado si no las hubiera liderado un presidente pro-Trump, Javier Milei. El Tesoro de EE. UU. le concedió una línea de crédito de 20 000 millones de dólares para evitar una crisis monetaria.

Los asuntos militares también tienen sus ventajas. Desde que Trump sustituyó al dictador de Venezuela por su adjunto, más dócil, las fuerzas estadounidenses han ayudado a sus homólogos venezolanos a recuperar minas de oro que estaban controladas por bandas criminales. Los gobiernos de los países andinos que producen y exportan la mayor parte de la cocaína del mundo —Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— están ideológicamente más cerca de Estados Unidos que en ningún otro momento desde la década de 1970. Todos ellos están explorando la cooperación militar con el Tío Sam o ya cooperan con él.



La idea de que se puede derrotar a las bandas se ha afianzado. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha encarcelado a legiones de sospechosos sin juicio y ha transformado su país, que pasó de ser la capital del asesinato a un lugar tan seguro como Canadá. Si él puede hacerlo, ¿no funcionarán seguramente tácticas similares en otros lugares? Si los trumpistas tienen razón, y una combinación de fuerza militar, megacárceles y trabajo en equipo panamericano puede ganar la guerra contra las drogas, los votantes lo aclamarán.



Pero hay motivos para dudarlo. El éxito de El Salvador es atípico. Sus pandilleros se dedicaban a la extorsión, no al tráfico de drogas. Sus víctimas estaban deseosas de delatarlos, una vez que quedó claro que bastaba con una sola llamada anónima para que cualquier sospechoso fuera encarcelado indefinidamente. El negocio de las drogas no funciona así. Los compradores de cocaína quieren comprar cocaína. Si los gobiernos logran restringir la oferta, el precio tiende a subir, lo que aumenta el incentivo para que nuevos productores busquen nuevas rutas de contrabando. Por eso la campaña del Sr. Trump de bombardear barcos de narcotraficantes no ha tenido ningún efecto apreciable en la disponibilidad de drogas en Estados Unidos.

Para algunos líderes, puede que eso no importe mucho. Al mostrar entusiasmo por la lucha contra las pandillas, pueden parecer fuertes ante los votantes y mantenerse en el lado bueno del Sr. Trump. Para otros, como el Sr. Bukele, la lucha ha servido de excusa para suspender las libertades civiles. Los disidentes, sabiendo que pueden ser encarcelados fácilmente, tienden a callarse o a huir. Los inversores, de quienes cabría pensar que se sentirían atraídos por las calles de El Salvador, ahora más tranquilas, se ven en cambio ahuyentados por la ausencia del Estado de derecho. Desde que Bukele llegó al poder en 2019, su país ha atraído menos inversión, en relación con el tamaño de su economía, que cualquier otro de Centroamérica.

Los imitadores de Bukele afirman que pueden ser igual de duros, pero los votantes pueden descubrir que el populismo de derechas conlleva grandes riesgos. Es útil ser amigo del gigante del norte, pero las instituciones democráticas importan más, y perduran más, que cualquier presidente estadounidense. No dejéis que la «ola naranja» las arrase.

Fernando Broncano.

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