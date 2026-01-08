Batallones de trabajo durante el franquismo (Capítulo IV)

Debido a las especiales características de Cuelgamuros y a la lejanía de núcleos de población se permitió en algunos casos, que las familias se construyeran chabolas con ramas y madera sobrante de las obras en la base de la montaña, de esa forma podían reunirse en momentos de asueto la familia con el preso.

El padre de Gregorio Peces Barba, presidente durante tiempo del Congreso y rector de la Universidad Carlos III, así como el padre de Paco Rabal, fueron presos que construyeron el Valle mientras sus familias vivieron durante los años de condena en las chabolas que circundaban las obras. Se desconoce el número de muertes que produjeron las obras, pero se intuye que fueron numerosas. Los accidentados eran atendidos por el médico y en caso de muerte, enterrados en el cementerio del Escorial. Algunos (bastantes) yacen sepultados bajo las toneladas de piedra del catafalco. Especialmente duras fueron las condiciones en las obras emprendidas en el Protectorado de Marruecos, donde estuvo preso Marcelino Camacho, pasando por diferentes Batallones, enfermando gravemente varias veces, en una ocasión estuvo en el deposito de cadáveres y se le rescató de forma casual.

Reconstrucción de la Catedral y el Seminario de Vic ( Barcelona ).

( ). Seminario Diocesano de Ervedelos ( Orense ).

( ). Iglesia del Carmen ( Valladolid ).

( ). Colegio de los Escolapios de San Antón ( Madrid ).

( ). Conventos de las Madres Adoratrices en varias ciudades, incluyendo Cartagena, Valladolid y Alcalá de Henares.

El trabajo esclavo permitió la reconstrucción de lugares que de otra forma hubiera sido imposible o muy difícil ya que la mayor parte de las obras se encontraban alejadas de los núcleos urbanos y ningún trabajador libre hubiera podido desplazarse para cumplir la labor.

Además de las obras mayores, los Batallones de Trabajadores Penados fueron utilizados en tareas de desescombro, rehabilitación y construcción de numerosas parroquias y conventos en diversas provincias de España, ya que la Iglesia fue una prioridad ideológica para el régimen en la reconstrucción nacional.

El sistema de «Redención de Penas por el Trabajo» no solo sirvió para la infraestructura estatal, sino también para fines privados y, de forma destacada, para las instituciones religiosas, en un contexto de estrecha colaboración entre el régimen y la jerarquía eclesiástica.

Añadimos diversas obras civiles, entre las más importantes están:

 Aeropuerto de Santiago de Compostela (Lavacolla, actualmente Rosalía de Castro): Es el caso más documentado. Entre 2.000 y 3.000 presos políticos fueron obligados a trabajar en su ampliación, especialmente en la construcción de las pistas, durante los años cuarenta. Existía un campo de concentración o batallón de trabajadores en las inmediaciones de Lavacolla.

 Aeropuerto de Valladolid.

 Aeropuerto de Sondica (Bilbao).

El despegue económico de las grandes fortunas que se produjo al calor de la cercanía con el régimen tiene un paradigma en la constructora de José Banús, que supo aprovechar como pocos el entramado del Patronato en beneficio propio, utilizando en todas sus obras prácticamente mano de obra esclava del Patronato. Al principio eran presos políticos, y luego cuando ya no quedaban le proporcionaron presos comunes para sus obras el caso era tener mano de obra a precio de saldo.

No es que las empresas privadas no pagaran, al contrario, el coste medio de cada trabajador, era de catorce pesetas por día. Descontando lo que se abonaba al preso y a las familias, rentaban más de nueve pesetas preso por día que incrementaban las arcas de la Hacienda franquista. Podemos concluir la cifra multiplicando por el número de presos empleado en el Patronato y veremos el extraordinario negocio que suponía para el Estado la explotación realizada con los presos políticos, y más tarde y en menor cantidad, con los comunes.

Vamos a intentar realizar un desglose aproximado de la ganancia que le suponía al Estado el Patronato de Redención de penas. José María López de Riocero, doctor en Derecho Penal, nos da la cifra, en un trabajo realizado en 1962, de 158.733.514 pesetas, que ha generado el Patronato desde el uno de enero de 1939 hasta el treinta de junio de 1943. Por el contrario, desde el inicio del Patronato en 1938 hasta 1948 el costo al Estado del total de los presos es de 50.000.000 de pesetas…Es decir, un tercio de los ingresos. ¿Fue o no fue un negocio redondo mantener presos políticos?

José Banús es conocido como el creador de Puerto Banús en Marbella (un proyecto de los años 70), sus principales obras con mano de obra forzada fueron inicialmente de infraestructura pública y vivienda social realizada en Madrid, por las que acumuló parte de su fortuna que luego empleó en la construcción de la infraestructura turística en Marbella. Las principales obras en las que participó José Banús con Batallones de trabajo esclavo fueron además del citado Valle de los Caídos, el Barrio del Pilar y Barrio de la Concepción (Madrid). Estos fueron proyectos de vivienda masiva que catapultaron a la constructora en los años cincuenta y donde está debidamente documentado el uso de destacamentos penales. A la vez que Banús construía viviendas de baja calidad para gente modesta, o algo mejores para clase media (Barrio del Pilar y Concepción) realizaba viviendas de más lujo en Mirasierra. Todo ello emprendido con pelotazos legendarios.

José Banús consiguió presidir la Junta de Expropiación de los terrenos que luego serían el barrio del Pilar o la Concepción; el precio de salida era de saldo porque estaban considerados terrenos rústicos y una vez expropiado el suelo se recalificaba a urbano procediendo a construir los barrios con trabajadores del Patronato. Los materiales se financiaban, por el Banco estatal a interese mínimo y posteriormente las ventas eran libres con altos precios debido a la escasez de vivienda que había, tanto Madrid, como en el resto de España.

Esa misma fórmula fue la que proporcionó el incremento de fortunas en toda España. En Santander además se unió el incendio de 1941 que devastó la ciudad, con lo que la fatalidad fue positiva para una sangrante especulación.

Si pudiéramos investigar las grandes fortunas conocidas de nuestra ciudad (de todas las ciudades) nos encontraríamos similitudes con la fórmula empleada por Banús. ¿Entienden por qué le gusta tanto al capital las dictaduras?

🏖️ El Vínculo con el Turismo del Patronato

Si bien las obras de los Batallones de Trabajadores se concentraron más en la fase de infraestructura básica (carreteras, pantanos, aeropuertos) en los años 40 y 50, sentaron las bases para el turismo que a finales de los años cincuenta se perfilaba como una grandiosa línea de negocio.

En cuanto a proyectos directamente turísticos o inmobiliarios de lujo, aunque es más difícil precisar la presencia de presos en la construcción directa de hoteles emblemáticos como el Hotel Pez Espada (Torremolinos, 1959) o los grandes complejos de los años 60, que sí existen indicios y documentación sobre las infraestructuras que hicieron posible el turismo puesto que los presos del franquismo trabajaron en la construcción y ampliación de carreteras, líneas de ferrocarril y aeropuertos (como los citados de Santiago de Compostela o el de Sondica/Bilbao) que fueron esenciales para la llegada del turismo masivo a partir de los años 60.

También fueron utilizados en Proyectos de la Costa del Sol y Mallorca. Se ha documentado el uso de prisioneros para construir carreteras costeras y fortificaciones en zonas que luego se convertirían en destinos turísticos clave, como en las Islas Baleares (Mallorca). La mano de obra esclava construyó una red viaria en la isla, que hoy soporta gran parte del turismo de «sol y playa». Tenemos como testigo de ello a Manuel de Cos que trabajó como penado construyendo la red viaria de Las Palmas durante años. https://lapajareramagazine.com/el-hombre-que-miraba-a-las-paredes-manolo-de-cos-borbolla

Las grandes constructoras en el turismo como Dragados y Construcciones, también usaron mano de obra forzada en sus inicios, convirtiéndose en actores principales en el desarrollo inmobiliario de las costas, incluyendo hoteles y urbanizaciones turísticas.

En resumen, la participación de los presos del franquismo en el sector turístico fue indirecta pero fundamental, ya que sus manos construyeron gran parte de la infraestructura básica y la capacidad económica de las empresas que luego levantaron los complejos turísticos.

Continuará…

María Toca Cañedo.

