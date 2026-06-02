Las prospectivas de empleo para graduados de universidad en la era de la IA no son buenas, pero, de acuerdo a este estudio de The Economist, las noticias peores son para periodistas e informáticos. Las mejores para gente de filosofía. Se ve que en estos tiempos, en que la programación se automatiza y el «yo creo que…» está sobresaturado de opinionistas, los amantes de los conceptos tienen su hueco.

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¿Está la IA dejando ya sin trabajo a los recién graduados?

Si estás estudiando programación, puede que tengamos malas noticias

13 de mayo de 2026

«No hay indicios en los datos de que la IA esté costando el empleo a nadie en este momento», afirmó Kevin Hassett, asesor de la Casa Blanca, el 11 de mayo. Alguien debería decírselo a la promoción de 2026 de Estados Unidos. «La situación es sombría», dice un profesor sobre el mercado laboral para los titulados. La inteligencia artificial es la villana de turno. En una reciente ceremonia de graduación en Florida, un orador fue abucheado por mencionarla. Y no sin razón: nuestro análisis sugiere que la IA podría estar perjudicando las perspectivas laborales de algunos titulados.

Un título universitario ya no parece ofrecer mucha protección frente al desempleo: los recién graduados tienen más probabilidades de estar en paro que el estadounidense medio. La promoción actual se siente especialmente pesimista. Menos de una quinta parte de ellos cree que este es un buen momento para encontrar un buen trabajo —la proporción más baja en más de una década, y muy por debajo de la cifra para los estadounidenses en general, que supera una cuarta parte—. La caída de la contratación en los campus no ayuda. Las ofertas de empleo en Handshake, una plataforma de búsqueda para estudiantes universitarios, se sitúan un 50 % por debajo de su máximo de 2022.



Muchos sospechan que la culpa es de la IA. Más de la mitad de los empleadores afirman que han considerado sustituir a los trabajadores de nivel inicial por esta tecnología. Una encuesta reciente del Instituto de Política de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard reveló que, de manera similar, más de la mitad de los jóvenes estadounidenses ven la IA como una amenaza para sus perspectivas laborales.

Los economistas están más divididos. Un artículo de Erik Brynjolfsson, de la Universidad de Stanford, y sus colegas, publicado en 2025, examinó el empleo entre los trabajadores jóvenes en puestos expuestos a la IA, como el desarrollo de software. Los autores descubrieron que había caído un 16 % en comparación con los campos menos expuestos.



Sin embargo, un artículo publicado este año por Zanna Iscenko y Fabien Curto Millet, dos economistas de Google, pone en duda la idea de que los trabajadores jóvenes, en particular, estén siendo desplazados por la IA. Descubrieron que las ofertas de empleo en ocupaciones expuestas a la IA han disminuido con la misma intensidad tanto para los trabajadores con más experiencia como para los noveles, y que esta tendencia era anterior al lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022. Otro estudio, realizado por Morgan Frank, de la Universidad de Pittsburgh, y sus colegas, mostró que los resultados en el mercado laboral se han deteriorado para los empleados expuestos a la IA, pero que esta tendencia también comenzó antes de que se lanzara ChatGPT.

The Economist ha llevado a cabo su propio análisis, utilizando una fuente de datos que suele pasarse por alto: diez años de encuestas a recién graduados universitarios de la Asociación Nacional de Universidades y Empleadores. Cada año, las universidades estadounidenses preguntan a los nuevos graduados si están trabajando, en paro o cursando estudios de posgrado. A partir de sus respuestas, comparamos los resultados en el mercado laboral en campos con diferentes niveles de exposición a la IA antes y después de la llegada de los grandes modelos de lenguaje.



Descubrimos que los graduados de campos más expuestos a la IA han sufrido resultados notablemente peores. Entre 2022 y 2024, los graduados del quintil menos expuesto —que estudiaban materias como educación, filosofía e ingeniería civil— vieron cómo su tasa media de empleo a tiempo completo caía solo 1,5 puntos porcentuales. Los del quintil más expuesto —que incluye informática, ingeniería informática y ciencias de la información— sufrieron una caída de 6,6 puntos porcentuales (véase el gráfico 1).



Actualizamos estas cifras para los campos más expuestos, utilizando datos de 13 universidades, y descubrimos que la tendencia continuó para la promoción de 2025 (véase el gráfico 2). La tasa de empleo a tiempo completo cayó de casi el 70 % al 55 % en tres años —en particular, los tres años posteriores al lanzamiento de ChatGPT en 2022—. Antes de eso, se había mantenido estable.

Los estudiantes ya están cambiando de rumbo. Los datos del National Student Clearinghouse, un grupo de investigación, muestran que la matriculación en estudios de grado en informática cayó un 11 % en 2025. La matriculación en programación informática, que se centra en las habilidades de codificación más que en la teoría, se redujo en un 26 %.

El trabajo que realizan los titulados en informática también está cambiando. Se dedica menos tiempo a escribir código y más a diseñar y organizar sistemas de software a un nivel superior. Lana Yarosh, directora de estudios de grado en informática de la Universidad de Minnesota, afirma que comprende la inquietud de los estudiantes. «Siempre es difícil cuando las cosas cambian. Pero la informática es un campo en el que todo cambia constantemente».■

Fernando Broncano

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