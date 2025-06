Algunos días antes de su llegada, He organizado el espacio de la cristalera a modo de un despacho compartido. Así le gusta llamarlo. En un lado de la mesa, mi ordenador; en el otro, frente a mi, sus cosas: un juego de lápiz Staedles nº 2, una goma de borrar, una maquinilla y una caja de rotuladores de 12. El instrumental, sobre un taco de papel reciclado, impoluto, sin un mal tiznajo, uno de sus sueños. He tomado distancia para observar la composición que me ofrecía el tablero: un túnel del tiempo, al final del mismo, la mesa de corte de mi madre y, sobre ella, una cartera de cuero, un estuche de madera, una caja de colores Alpino, un lápiz, una maquinilla y una goma. Al lado, una libreta con pastas naranjas y la ilustración en carboncillo de un tigre de Bengala, junto a ésta la cartilla Amiguitos.