No me resisto a compartir aquí otra de las lúcidas entradas en substack de Paul Krugman. Esta es luminosa y profunda:

La teoría de la clase vulgar Normas que se desmoronan, combates en jaula y una república en peligro

El domingo, Donald Trump celebró su 80º cumpleaños con un combate en jaula en el jardín de la Casa Blanca. La pelea y los acontecimientos que la rodearon —especialmente la rueda de prensa con los luchadores de la UFC, que se muestra arriba, celebrada en las escaleras del Monumento a Lincoln— supusieron una profanación de la capital de Estados Unidos, cuyos monumentos y edificios siempre se han esforzado por representar las virtudes republicanas con «r» minúscula. Todo el asunto fue una afrenta a los valores sobre los que se fundó esta nación y, además, indescriptiblemente vulgar. Esta última crítica puede parecer a algunos lectores elitista y trivial. Sin embargo, la vulgaridad que caracteriza a Trump y a su círculo de oligarcas es un síntoma de algo que no es en absoluto trivial: el colapso de las normas sociales. Como argumenté ayer, estas normas desempeñaron históricamente un papel clave a la hora de mitigar los abusos de poder y privilegio durante la Edad Dorada, la última vez que Estados Unidos sufrió una desigualdad extrema de ingresos y riqueza (aunque ni de lejos tan extrema como la que tenemos ahora). Las normas importan. En su libro clásico La teoría de la clase ociosa —publicado en 1899, en el apogeo de la Edad Dorada—, Thorstein Veblen argumentó de forma memorable que gran parte del comportamiento de la élite de su época no estaba motivado por el deseo de disfrutar de la vida, sino por el deseo de impresionar a los demás. En parte, lo hacían mediante el consumo ostentoso. Así, construyeron lujosas mansiones atendidas por legiones de sirvientes. Sin embargo, los miembros de la élite de la Edad Dorada no solo pretendían hacer alarde de su riqueza. También intentaban parecer respetables. Seguramente hubo muchos asuntos privados y traiciones de los que nunca llegaremos a saber nada. Pero lo importante es que los superricos de aquella época presentaban al público estadounidense una imagen de miembros responsables de la sociedad:

John D. Rockefeller y su familia. El contraste con el comportamiento público de la pandilla de superricos de Trump es sorprendente:

Además de dar ejemplo de un comportamiento intachable, se esperaba que los extremadamente ricos de la Edad Dorada tuvieran, o fingieran tener, ciertas virtudes que formaban parte del ideal aristocrático, incluido un sentido de la «noblesse oblige» manifestado a través de las buenas obras. Veblen se mostraba bastante cínico respecto a la filantropía, pero ni siquiera él la descartaba por completo, afirmando que: El mero hecho de que se busque la distinción o una buena reputación decente mediante este método [como la dotación de una universidad, una biblioteca pública o un museo] es prueba de un sentido predominante de la legitimidad, y de la presencia presunta y efectiva, de un interés no competitivo y no envidioso, como factor constante en los hábitos de pensamiento de las comunidades modernas. (La influencia intelectual perdurable de Veblen no provino de su brillante estilo prosístico.) Los oligarcas de hoy, por el contrario, han renunciado en gran medida a las antiguas normas de responsabilidad social e individual. Destinan muy poco dinero a buenas causas y su gusto vulgar refleja su actitud desafiante hacia el público. En nuestra actual «Edad Dorada» hiperdorada, la vulgaridad extrema y el declive de la filantropía son, en realidad, aspectos diferentes del mismo fenómeno: el auge de una élite tan desconectada de los estadounidenses de a pie que ni siquiera siente la necesidad de aparentar ser honorable. Así que, en un sentido real, estamos viviendo en medio de una recreación del declive y la caída de la República romana, no de una segunda Edad Dorada estadounidense. No, no soy uno de esos hombres que piensa en la antigua Roma todo el tiempo. Pero hay algunos paralelismos evidentes. Aunque las causas del declive del gobierno republicano y la eventual transición de Roma hacia un régimen unipersonal fueron sin duda complejas, existe un amplio consenso entre los historiadores en que un factor clave fue la aparición de una desigualdad extrema. Un puñado de hombres se hizo increíblemente rico gracias al botín de las conquistas orientales de Roma, y su riqueza y poder acabaron siendo demasiado grandes como para que las normas de un gobierno constitucional y republicano pudieran contenerlos. ¿Te suena inquietantemente familiar? Los últimos estertores de la República se prolongaron durante muchos años. Los políticos declaraban a sus rivales enemigos del Estado, desplegaban bandas violentas para socavar el Estado de derecho, establecían dictaduras temporales y mucho más. La entronización de Augusto como emperador en el año 27 a. C. no fue más que el acto final. Y durante este largo ocaso del gobierno constitucional, una de las formas en que los extremadamente ricos y poderosos buscaban tanto demostrar su riqueza como ganarse el favor de la plebe era patrocinando juegos de gladiadores:

La vulgaridad de la élite trumpista no es en sí misma tan importante. Pero es un síntoma de un colapso de los valores y las normas que, a menos que se afronte y se revierta, puede anunciar el fin del experimento estadounidense. Deberíamos prestar atención a las palabras del filósofo estoico Séneca sobre el auge y la caída de la República romana: «El crecimiento es lento, pero el camino hacia la ruina es rápido» Paul Krugman https://lapajareramagazine.com/los-robber-barons-del-capitalismo-inicial-segunda-parte

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