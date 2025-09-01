Locos perversos con poder

Hablábamos hace unos días de lo crecida que anda la ultraderecha. No pasa día en que no nos sobresalte un nuevo ataque de los cachorros hitlerianos. Ataques a sedes del PSOE, también a ONG,s que se ocupan de inmigrantes, colocación de banderas insultantes (el domingo día 31 de agosto, la playa del Sardinero amaneció adornada con un banderón de varios metros con la efigie de Sánchez adornada con insultos varios)

Abundan los exabruptos como las palabras del monigote Abascal alegando que lo mejor sería hundir el Open Arms, barco que se apunta el salvamento en el mar de más de 7000 personas. La capacidad de descaro malvado llega a límites obscenos con esa afirmación. Quieren hundir un barco que se dedica a salvar vidas. Habría que preguntar al jefe de Vox, si el hundimiento lo realizaría con el barco lleno o vacío, aunque intuimos que el facho lo preferiría lleno.

La contradicción de esta ultraderecha se escribe sola. Llamados a defender la cultura judeo cristiana, quieren eliminar a los pobres de la tierra, a los desamparados. Como si el fundador de lo que defienden no hubiera dicho aquello de: “Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”

O Lo de la misericordia: «Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.» Se ve que el Evangelio no va con ellos. Imagino que cuando hablan de la defensa de la religión (cristiana, católica, la de verdad, dicen) se refieren solamente a lo dictado por la Santa Inquisición y el gusto por quemar herejes.

Esta ultraderecha crecida y venida arriba la hemos dejado medrar, o la han dejado los estados, sobre manera el español que hace aguas en eso de protegernos de cierta ideología porque no realizó el saneo de lo sembrado en cuarenta años de franquismo y muchos de los presentes son nietos putativos de los fascistas que ganaron la guerra. No se atrevieron a depurar los estamentos del estado y de esos vientos tales tempestades.

En estos días dedico tiempo a curiosear por diversos medios argentinos sobre el volteo político que ocurre en dicho país y confieso que me tienen totalmente seducida. Que el pueblo argentino en su conjunto resulta fascinante es un hecho asumido. Me duró tiempo el enganche cuando realicé la biografía de Eva Perón y sigo indagando qué es el movimiento peronista y les juro que me pasa como con el fuera de juego…por más vueltas que le doy, no consigo entenderlo.

Por eso me resulta atrayente. Un país que creo un movimiento peculiar, poliédrico y horizontal como el peronismo abstrayéndose de cualquier movimiento social occidental, no es un país cualquiera. Un país que sacudió una dictadura con la limpieza realizada de las cloacas sangrientas, no es un país cualquiera. Un pueblo que generó el movimiento de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, merece tanto respeto como admiración. Y ese mismo país votó a un demente que formaba quilombos en la televisión y en cualquier lugar donde hubiera publico para aplaudir. El mismo país…

Después de ver mucho, escuchar a mis queridas/os comadres argentinas llego a la conclusión de que fue más un fenómeno mediático que otra cosa. Daba juego el loquito Milei. Daba chance el demenciado esquizoide. Formaba taco en los medios y los ojos de millones de personas se posaban en el demenciado tal que mariposas en bombilla encendida sin darse cuenta que las alas se chamuscaban.

Creo que el esquizo Milei fue pura y genuina creación mediática con la conformidad de un pueblo (los que le votaron, el resto supo bien lo que pasaba) hipnotizado y mediatizado por las turbamultas del demente. Hace poco escuchaba a un periodista argentino decir: “un tipo que se caga y debe llevar pañal, un tipo que monta el kilombo con una motosierra, grita, se brota sin causa y hay que medicarle o encerrarle durante días, un tipo así, en cualquier sitio lo ingresan en una loquería. Nosotros le hicimos presidente”

De acuerdo, pero no del todo. Miren a EEUU, que el naranjín del peluquín no le va mucho a la zaga al loquito Milei.

Lo que está ocurriendo en Argentina en estos momentos vuelve a fascinarme porque ese pueblo culto, sabio, inclasificable, ha volteado el sistema precisamente desde la calle. Otra vez la gente mayor, los pensionistas gloriosos que miércoles a miércoles salen llenando las calles con sus reivindicaciones , los zurran, vuelven a salir sin doblarse ni un poco, y a base de lanzamiento de brócolis y alguna piedra que otra, han puesto en jaque a una camada de mafiosos corrompidos y perversos que rodean al malvado loquito.

Porque, tal que decía una digna manifestante, “Milei es un discapacitado mental pero un discapacitado hijoputa, porque se puede ser loco y buena persona. Milei es loco malo, perturbado y perverso en grado sumo”

La locura de la ultraderecha está llegando a niveles de parodia perversa en los países que padecemos su azote. Mirado con ojos críticos nos produce hilaridad ver al tronado Milei haciendo el mono en los platós, como nos da vergüenza ajena temer que en cualquier momento las costuras de las chaquetas de Abascal se desmadren rompiendo el dique de contención de su pecho palomo. Como nos produce un descojono notable ver las muecas de simio que realiza Trump cuando quiere hacerse interesante. Nos dan risa y no podemos menos que pensar la razón de aquella frase de Marx inscrita en su obra su obra de 1852, El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. «Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen, por así decirlo, dos veces. Olvidó añadir: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa«.

Y es que estamos asistiendo al circo de los locos. Con esto no quiero decir que no debamos tomarlos en serio, al contrario. Precisamente porque son trastornados y narcisistas sin filtro ni comedimiento son terriblemente peligrosos habiendo que acotarlos cuanto antes. Otro periodista argentino se felicitaba de que Argentina no tuviera bomba atómica porque imaginaba un brote de Milei dedicándose a dar botones rojos. Cierto, Argentina no tiene poder nuclear, pero EEUU sí. Y Rusia también, aunque Putin es tan malvado como ellos pero de loco no tienen nada; es un tipo cuerdo sin escrúpulos para desatar un infierno.

Este patetismo de una ultraderecha enloquecida que ha perdido el pudor y el control sobre sus intenciones es lo que nos toca. El enloquecimiento malvado de desear el hundimiento de un barco salvador, la perversidad de, por un lado recortar medicaciones para mejorar la vida de los discapacitados mientras se roba (coima lo llaman, y me entusiasma el apelativo) un tres por ciento de dichos medicamentos , tiene la vileza de los desalmados, como expulsar a familias enteras en un intento de desmantelación democrática tal que observamos que ocurre en EEUU. Como ocurre también en las enloquecidas comparecencias de la socia de todos ellos, la genuina Ayuso, nuestra tronada particular. Constatamos una realidad que nos asusta a la vez que nos deja en estado de perplejidad.

Y mientras aprovechan llamando a los bajos instintos de gente que viendo lo que ocurre en el poder, en los platós de televisión, en redes sociales o en discursos públicos, deja salir sin reparo su perversidad. O se aparta a un lado con la inacción del cobarde.

Está pasando lo inverosímil. Gente que debiera habitar en frenopático ha tomado el poder y nos vacila con las locuras de un mono anfetamínico.

¿Son peligrosos? No tanto como la muchedumbre que los ha encumbrado. ¿Son histriónicos y ridículos? Sí, mucho, pero eso no les quita ni un ápice de peligrosidad. Por eso es vital que desactivemos a los dementes con poder. Con brócoli y piedras como el pueblo argentino, con leyes, con policía, o con lo que sea oportuno pero debemos hacerlo ya.

Lo que no podemos seguir es en la inacción de un pueblo adormecido porque corre peligro un futuro cercano.

María Toca Cañedo©

