Comparto aquí esta noticia de un estudio que muestra que la ciencia es cada vez menos innovadora. En el estudio la edad tiene la mayor importancia. En el estudio que citaba ayer sobre el uso de IA, también esta contribuye a que la ciencia normal sea cada vez más un lastre para la revolucionaria.



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Por qué la ciencia es cada vez menos innovadora

Un amplio estudio sugiere que el envejecimiento de los científicos forma parte del problema

UN INFLUYENTE ESTUDIO realizado en 2023 reveló que la ciencia se estaba volviendo menos transformadora, generando menos avances revolucionarios y más avances incrementales. Un nuevo artículo sugiere una posible razón. Tras analizar las trayectorias profesionales de 12,5 millones de científicos, Haochuan Cui e Yiling Lin, ambos de la Universidad de Pittsburgh, junto con sus coautores, han descubierto que los científicos son menos propensos a producir trabajos disruptivos a medida que envejecen. Los investigadores más jóvenes son más propensos a derribar ideas establecidas o a abrir líneas de investigación completamente nuevas. Los de más edad siguen produciendo trabajos novedosos, pero cada vez se basan más en las teorías existentes en lugar de cuestionarlas. Esto puede dar a los países más jóvenes una ventaja sobre los más antiguos.

El estudio hizo un seguimiento de científicos que publicaron artículos entre 1960 y 2020. Encontró un claro cambio a lo largo de sus carreras. Parte de la razón puede ser la nostalgia. Los científicos, como la mayoría de los trabajadores, se encariñan con las ideas que les formaron. El artículo que cada investigador citaba con más frecuencia solía ser uno publicado cerca del inicio de su carrera. Así, a medida que avanzaban en sus carreras, la edad media de los artículos a los que hacían referencia también aumentaba.

Esa tendencia se hizo especialmente evidente en Estados Unidos tras la supresión, en 1994, de la jubilación obligatoria para los académicos a los 70 años. La edad media de los artículos citados por los académicos estadounidenses aumentó en comparación con los citados por sus homólogos británicos, que se vieron obligados a jubilarse a los 65 años hasta 2011.



Además de hacer referencia a material más antiguo, los científicos de mayor edad también pueden mostrarse más inclinados a defender ideas establecidas. El estudio reveló que los investigadores de más edad eran más propensos a criticar los artículos más recientes, a menudo citando trabajos más antiguos como prueba. Al mismo tiempo, era menos probable que otros investigadores criticaran explícitamente su propio trabajo.

Esto tiene consecuencias para el progreso científico. En países con una población activa de mayor edad, como Estados Unidos y Japón, los artículos disruptivos representan una proporción menor de la producción investigadora que en países más jóvenes, como China y la India. En una época de rivalidad entre grandes potencias, en la que los países compiten por alcanzar la vanguardia tecnológica, resulta útil contar con la juventud de su lado. ■

Fernando Broncano

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