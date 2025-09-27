¿Por qué normalizamos al monstruo?

Ya conocen de sobra, por repetida, la fabula de la rana a la que el calor la cuece lentamente sin darse cuenta hasta que muere. Vivimos inmersos, creo, en la mitad o ya en las tres cuartas partes del proceso de calentamiento.

¿En qué momento normalizamos los discursos de odio sin que se nos muevan las pestañas? ¿En que momento no estalla la sociedad valenciana por escuchar a un beodo chulesco y faltón en el Parlamento delante de las víctimas a las que insulta? ¿En qué momento quienes escucharon las frases de: “Las mujeres son cerdas, gordas y muy perras? ¿Sin duda, son animales desagradables” pronunciada por Trump? ¿En qué momento normalizamos que “Ustedes no tienen la capacidad de procesamiento cerebral para ser tomadas en serio? Tuvieron que ir a robar el puesto de una persona blanca para ser tomadas un poco en serio.» pronunciada por Charlie Kirk en una de sus charlas ¿En qué momento pareció graciosillo que una presidenta de Comunidad llamara hijoputa al presidente de España? ¿En qué momento al leer el mensaje de MAR amenazando con cerrar el diario.es por la denuncia al novio presidenciable dejamos para luego el pensamiento? Como nos pareció normal que Charlie Kirk, pronunciase que “Martin Luther King Jr. era «horrible» y una «”creación mitológica antirracista»”o que George Floyd, cuyo asesinato por la policía desató protestas contra la injusticia racial, como «un canalla.

El mismo Charlie Kirk que ha sido asesinado por un convencido de su ideario y las fuerzas MAGA han convertido poco menos que en el enviado de Jesucristo en la tierra en un espectáculo guiñolesco y hortera a más no poder, digno de Las Vegas en su versión más escenificada.

Nos dan risa las bravatas erráticas y enloquecidas de Trump en la sede de la ONU hace unos días, o las locuras que expresa ese pobre demente que es el muñegote de guiñol, Milei y lo que no pensamos es que labran como gota malaya en la sociedad que, sin apenas notarse, cambia hacia el Medievo. Podríamos escribir un libro de más de mil páginas con las boutades criminales que expresan los enloquecidos especímenes de esa nueva forma de política que me niego a llamar derecha, porque supone un insulto a los conservadores de bien.

En España no tenemos nada que envidiar a los argentinos/as o estadounidenses con las locuras semánticas de nuestros políticos. La palma se la lleva, como no, Ayuso, con sus delirios de sueños húmedos con Sánchez, seguida muy de cerca por Tellado, esa cabeza blonda y hueca que grazna en vez de hablar.

Las personas que se acerquen a estas páginas siendo de ideología derechista me recriminarán que no cite a algún izquierdista. Seguro. Y les lanzo el guante porque, salvo alguna salida de tono fuera de lugar, que no fuera de verdad, de Pablo Iglesias, o el ministro Oscar Puente, no encuentro nada que ni se asome a los tormentosos exabruptos ultras. Tontadas, muchas. Cosas incoherentes, bastantes. Insultos vejatorios, locuciones de locura golpista, no tengo conocimiento. No digo que no existan, por eso les reclamo ayuda.

¿Hacía dónde van los terrorismos verbales? ( uso la palabra terrorismo de forma consciente) Creo que son peligrosos porque construyen un relato sobre determinadas personas, ideologías y hechos, que conducen directamente a la violencia. Si llamamos “cerdas” “a las que hay que agarrar por el coño para que hagan lo que quiero” (Trump, dixit) si consideramos a negros, gitanos, inmigrantes un escalón por encima de los animales pero igual de irracionales, es muy fácil que asimilado el concepto, la violencia, el exterminio, el apartamiento social (llámalo aparheid si quieres) sea el paso siguiente.

En EEUU las estadísticas son claras. Los que están convencidos de que en 10 años habrá una guerra civil son de un 40% hasta el 47% . La cifra ha aparecido en múltiples encuestas de YouGov, Marist, además de otros institutos entre 2024 y 2025. Los votantes fieles a Donald Trump que están convencidos de que van hacia una guerra civil son más del 50%, estadística realizada por un análisis de medios sobre la base más dura del movimiento MAGA (Se dispara entre los votantes más fieles)

En el mismo partido Republicano, se manifiesta que tienen una opinión muy desfavorable de los votantes demócratas en un 62%. Realizada la encuesta también en YouGov ( en 1994 tan solo eran un 21%). Por supuesto los demócratas tienen una opinión también muy desfavorable de los votantes republicanos que ronda el 54% según afirma una encuesta realizada como la anterior por YouGov realizada en 2024 (el 17% en 1994)

La polarización argentina, brasileña, húngara, portuguesa o española, no está tan cuantificada como la del país norteamericano que se autonombraba como país de la libertad. Libertad que hoy camina en la dirección del terraplanismo, la negación del trabajo científico, antivacunas, antifeminismo, y de todo lo que roce mínimamente ese denostado concepto que se llama cultura woke. Esa misma libertad que no lleva la dirección contraria porque vieron lo que pasó con Jimmy Kimell, o el significativo silencio de la actriz, Angelina Jolie en San Sebastián o, más cercanos, con Tele Madrid, o la Tele Gallega, sin ir más lejos. Por no hablar de la prensa basura que abreva en los comederos de las Comunidades peperas, sobre manera la de Madrid, donde Ayuso con mano larga corrompe lo que toca.

La libertad existe para llamar al gay “maricón de mierda, te voy a romper el orto” o para pedir la violación para mujeres sueltas. Voces se han levantado enfadadas porque no se puede hacer chistes de enanos o gangosos pero pobre de usted si señala o cancela al que profiere el insulto. Pobre de usted si llama delincuente confeso al delincuente confeso o desmiente un bulo porque le puede tender la red una toga ultramontana y joderles la vida.

Desconozco si Begoña Gómez, encargó dar al intro a la ayudante de Moncloa, como desconocía que Teresa Arévalo, cuando tomó en brazos al bebé de Irene Montero no ejercía de niñera sino solo era una compañera que achuchaba a un bebé. Esas denuncias de hechos tan vilipendiados durante el tiempo en que andan cercanas al poder, es filfa comparado con los Protocolos de la Vergüenza, la desaparición de Mazón mientras se ahogaban cientos de ciudadanos o los desatinos que supone entregar 70.000€ para una escuela de toreo ¡en Cantabria! famosa por su contribución al arte de Cuchares, como ustedes saben, y negar el acogimiento a los 190 niños que el estado adjudica a la misma comunidad o la precariedad endémica en Servicios Sociales (Sanidad, Educación, Cultura…)

Como es inverosímil que en ese PP enloquecido no se les abran las carnes manteniendo al beodo Mazón y ante cualquier pregunta sobre el tema, la respuesta sea la misma “Sánchez, sanchismo, ETA, bolivariano, Bildu…” Como ocurre ante los descalabros de la presidenta madrileña a la que la rodea una corrupción de alta cloaca.

Ah, me llega la voz de “y Ábalos, qué me dices de Ábalos” que es un malnacido y que jamás, pero jamás debiera haber pisado las alfombras del poder. Un putero corrupto es lo más denigrante que podemos respirar en política. La diferencia, queridas mías, es que ha sido entregado a los leones sin pausa. No es que me erija ahora en defensora del PSOE, que os conozco, nada más lejos de mi intención, ni de Podemos, ni de Sumar. En absoluto, porque he criticado lo que he visto cuando llegó el momento. El problema es que la corrupción y el descalabro semántico en la izquierda lo criticamos con acidez y en esa irredenta panda enloquecida de ultras, a mayor insulto más aplauso, a mayor boutade o barbaridad y más robo descarnado, más votos, más enloquecen los seguidores de los nuevos bárbaros encumbrándoles a un poder que asaltan como si fuera el Far West.

Hemos normalizado la locura irredenta de gente descabezada sin remedio. ¿Cuándo hemos normalizado que un futbolista semianalfabeto debata sobre la tierra alegando que es plana con un científico que ha dedicado muchos años al estudio y a la investigación? ¿Cuándo vimos normal que el botarate pintado de naranja recomiende lejía para curar el Covid y afirme sin pruebas ni control que el Paracetamol produce autismo?

No sé si recuerdan la cara de vergüenza absoluta que mostraba el pobre Fauci escuchando las mamonadas de Trump en las comparecencias presidenciales durante la pandemia. Fauci, científico de envergadura, se avergonzaba ante el horror que escupía el infame TrumpCheto pero calladito ante las ridículas palabras del jefe. Por si no lo saben, Fauci, poco después fue defenestrado y hoy andará cultivando hortensias horrorizado por el cariz que toma su país.

¿Qué podemos hacer las personas que estamos perplejas por el retroceso medieval de los lideres bárbaros? Ante todo, jamás normalizarlo. No podemos dejar pasar el exabrupto ni el insulto. Hay personas que opinan que si no respondemos terminan por cansarse. No estoy en absoluto de acuerdo. Si no se responde, si no se afea con la fuerza de la razón, si no se condena, denuncia y se expone al escarnio, esa masa de infames se envalentonan hasta tomar el relato y hacerle suyo.

Cada insulto debe responderse no con otro del mismo cariz sino con el poder de la razón y la fuerza de la ley. La revista CTXT y su Fundación AKO, de las que soy socia y comparto ideario, ha lanzado una campaña de recogida de fondos con el fin de denunciar y llevar a los tribunales a todo bárbaro deslenguado. De momento ha tenido algún éxito, procesarán a Dani Desokupa, pero aunque fueran salvas mojadas (conociendo la nomina judicial poco esperamos) se trata de no dejar pasar.

Para terminar, les dejo la cita de Gramsci: “ Decir la verdad es siempre revolucionario”

Pues eso.

María Toca Cañedo©

Les dejo más perlitas de Charlie Kirk (el enviado de Dios para crear una Nueva América, dicen)

Dirigiéndose a mujeres afroamericanas prominentes: «Ustedes no tienen la capacidad de procesamiento cerebral para ser tomadas en serio. Tuvieron que ir a robar el puesto de una persona blanca para ser tomadas un poco en serio.»

«Si veo un piloto negro, voy a pensar, ‘Vaya, espero que esté calificado’.»

Afirmó que las altas tasas de criminalidad en la comunidad afroamericana son «un problema cultural» y que la situación era «mejor» en la década de 1940 (una época marcada por el terror racial donde el Ku Klux Klan colgaba a negros como deporte).

También sostuvo que el Islam no es compatible con la civilización occidental y que «grandes áreas islámicas dedicadas son una amenaza para Estados Unidos”

