SI TRUMP SUPIERA LO QUE ESTÁ HACIENDO VANCE

Si el presidente es infalible, debe de haber alguna otra explicación para su derrota en Irán.

Ayer, Donald Trump admitió que estaba siendo astuto al encomendar a J. D. Vance la tarea de vender la resolución de la guerra con Irán. «Si sale bien, me llevaré el mérito», dijo Trump sobre el acuerdo de paz. «Si sale mal, echaré la culpa a J. D.»

Trump sonreía con sorna cuando lo dijo, pero no era una broma. A juzgar por el mensaje que emana del conjunto del Partido Republicano, permitir que el presidente se atribuya la victoria mientras el vicepresidente asume una derrota evidente constituye la estrategia del GOP.

El plan A de la Administración consiste en afirmar que la guerra fue un éxito total: un diez sobre diez, sin objeciones, una operación que repetirían sin dudarlo. Un reducido grupo de halcones ha estado dispuesto a repetir ese argumento. La tesis principal sostiene que los bombardeos retrasaron lo suficiente las capacidades militares convencionales y nucleares de Irán como para justificar el coste para Estados Unidos. «La realidad es que el programa de misiles está en ruinas, igual que el programa de armas nucleares», afirmó el presentador conservador de radio Hugh Hewitt.

Esta racionalización pasa por alto algunos pequeños detalles, como el hecho de que el programa de misiles iraní no está en ruinas en absoluto. Según se informó, la inteligencia estadounidense estimó el mes pasado que Irán conserva el 70 % de sus misiles y lanzaderas y ha restaurado 30 de sus 33 emplazamientos de lanzamiento. El propio Trump sostiene ahora que Irán debe conservar misiles balísticos por una cuestión de equidad. («Tienen que tener algunos», dijo ayer, «porque otros países los tienen»). Además, el acuerdo de Trump acabaría proporcionando a Irán enormes nuevas fuentes de ingresos al eliminar décadas de sanciones económicas, junto con cientos de miles de millones de dólares en lo que Irán denomina reparaciones. Ese dinero permitirá con el tiempo a Teherán reconstruir y ampliar su capacidad militar más allá de los niveles actuales.

En cuanto al programa nuclear iraní, si realmente estuviera en ruinas sería principalmente como consecuencia de los bombardeos del año pasado; los expertos independientes consideran que la guerra más reciente causó daños menores al programa. En cualquier caso, hablar de «ruinas» parece una exageración. El material nuclear iraní permanece enterrado bajo tierra, pero puede recuperarse, y su capacidad para disuadir ataques mediante la amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz le permitirá restaurar el programa con el paso del tiempo. Precisamente por eso los halcones respecto a Irán llevaban meses insistiendo —incluso mientras Vance expresaba, según diversas informaciones, su escepticismo hacia una guerra a gran escala— en que era necesario mantener la acción militar.

Después de haber afirmado que los misiles y los esfuerzos nucleares iraníes constituían riesgos existenciales para los intereses estadounidenses, a muchos halcones les costará presentar como una gran victoria un acuerdo que deja intactos esos programas. Los republicanos que conservan demasiado amor propio como para dar un giro tan descarado disponen de un plan alternativo: fingir que la derrota fue obra de Vance.

«Los conservadores del Capitolio están atónitos ante el hecho de que Vance esté borrando todas las victorias militares de Trump con un acuerdo tan desastroso. Trump ganó efectivamente la guerra y, en el último momento, Vance está negociando una derrota», declaró a la periodista Kellie Meyer, de NewsNation, un congresista republicano que pidió permanecer en el anonimato. El comentarista conservador Ben Shapiro se quejó de que «el vicepresidente de Estados Unidos, principal negociador en este asunto concreto, no ha servido bien al presidente». En Fox News, Brian Kilmeade sugirió cautelosamente: «Me pregunto si el vicepresidente, que estaba en contra de esto, que según todas las informaciones se oponía al conflicto desde el principio, quizá no era la persona adecuada para poner fin a esta guerra».

Pero ¿por qué autorizaría Trump a su vicepresidente a realizar concesiones innecesarias? ¿Por qué, en efecto, un negociador supuestamente brillante dejaría una negociación tan importante en manos de Vance? (Kilmeade explicó que Trump «tiene demasiados asuntos abiertos como para entrar en cada detalle», como si obsesionarse con el color del Reflecting Pool fuera un uso más importante del tiempo presidencial que evitar una catástrofe geopolítica).

Aunque esta lógica resulta retorcida, tiene sentido político para los halcones republicanos que desean encumbrar al secretario de Estado, Marco Rubio como sucesor de Trump. La guerra que apoyaron ha terminado en fracaso, pero no quieren que el ala antiintervencionista del partido obtenga réditos. Por ello, su estrategia consiste en culpar a Vance —que se opuso a la guerra con Irán desde el principio— de la derrota, mientras protegen a Rubio, a quien se atribuye una posición favorable al conflicto, de sus consecuencias. El principal opositor a la guerra termina convertido en el ingenuo encargado de vender al público los términos de la rendición.

Vance apuesta claramente a que la mayoría de los republicanos preferirán su versión de los hechos, una narración que presenta la guerra con Irán como la última victoria de Trump dentro de una cadena ininterrumpida de triunfos que va desde la mayor victoria electoral de la historia de Estados Unidos hasta devolver el color azul al Reflecting Pool. «Tengan un poco de fe en el presidente de Estados Unidos», declaró hoy en una rueda de prensa. «La idea de que vaya a firmar un acuerdo perjudicial para el pueblo estadounidense es absurda».

Un movimiento conservador saludable sería capaz de reconocer sus errores en lugar de recurrir a esta especie de relato a la carta según el cual la guerra es de Trump si se gana y de Vance si se pierde. Pero el movimiento se ha deteriorado hasta tal punto que un análisis honesto resulta imposible y los republicanos más destacados apenas se molestan ya en fingir lo contrario.

Cuando se filtraron por primera vez los detalles del memorando de entendimiento, el senador Lindsey Graham expresó su inquietud. Graham ha defendido durante décadas posiciones extremadamente belicistas y ha cedido una y otra vez ante Trump en un aparente esfuerzo por conservar su capacidad de influir sobre él. Cuando un periodista informó esta semana a Trump de las reservas de Graham, el presidente ni siquiera se molestó en mostrar enfado.

«¿Lindsey es escéptico? Tendré que hablar con Lindsey», respondió Trump. «Va a meterse en un buen lío. Lindsey es bueno. Lindsey está bien. No es escéptico. Está perfectamente bien.»

Y, efectivamente, tal como Trump esperaba, Graham se tragó sus objeciones y acabó elogiando el acuerdo como «esencial» y «valioso».

En algún nivel, los halcones republicanos comprenden que su verdadero desacuerdo es con el presidente, no con Vance. Una «fuente cercana al presidente» declaró al New York Post que «JD es simplemente un sustituto para atacar a Trump, porque ellos no pueden hacerlo». Si los republicanos desean examinar cómo su partido acabó precipitándose hacia una guerra desastrosa, el culto a la personalidad que rodea al principal responsable del error podría ser un buen punto de partida.

Por Jonathan Chait. The Atlantic.

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