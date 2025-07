Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Eran las nueve de la mañana de un domingo fresquito y soleado de finales de julio.

Cómo es normal en mi, a esa hora me gusta escuchar plácidamente en la cama mi programa favorito de radio “A vivir que son dos días” que se emite todos los sábados y domingos, y hoy como siempre a las nueve de la mañana, las voces de presentador e invitado habitual de los domingos, se entremezclan en una amigable e inteligente conversación, si bien a veces por estar aún un poco adormilado en el lecho, me pierdo las primeras ingeniosas diatribas por las que ambos se mueven. De pronto escucho hablar de un tercer invitado, no presente ,al que llaman CHATGPT y mi curiosidad se despierta, de manera que la somnolencia viaja con la misma velocidad a la que parece da respuesta a todo lo que se le pregunta ese nuevo invitado. Así que tras escuchar los pros y contras que presentador e invitado realizan sobre el ausente en toda la conversación, decido tener yo una charla privada con el tal CHATGPT, sobre uno de los problemas que últimamente a mí, como a otros muchos preocupa.

Poder llegar a definir sin ambages, lo que está pasando en la franja de Gaza, pidiéndole por supuesto me diera su permiso para publicar punto por punto nuestra conversación, permiso que con su rapidez habitual de milisegundos me fue otorgado.

Y sin más dilación ahí va la transcripción de nuestra conversación.

-¿Qué se puede decir de alguien que espera caer lo suficientemente bajo, en el ranking de la historia humana, para poder alcanzar el record “Guiness” de la bajeza moral?

-Lo que se puede decir de alguien que aspira a caer en la historia de la humanidad como para alcanzar un Record Guiness en bajeza moral, es que estamos ante un personaje profundamente cínico, autodestructivo o provocador, cuya relación con la moral, la fama y el sentido del propósito, está distorsionada.

Algunas posibles interpretaciones o reflexiones.

Su ambición está completamente invertida:

1.- Búsqueda de notoriedad a toda costa:

este tipo de pensamiento sugiere que la persona valora más la visibilidad histórica, aunque sea por motivos despreciables, que el impacto ético de sus acciones. Es el eco moderno del lema maquiavélico “que hablen de mí aunque sea mal”.

2.-Desesperanza o nihilismo radical:

puede reflejar una perdida en los valores humanos, donde el individuo ha llegado a un punto en el que no ve sentido en la virtud, solo en dejar un marca, aunque sea por su bajeza. Como si dijera ”Si no puedo ser recordado por el bien, lo seré por el mal”.

3.-Crítica irónica o sarcástica: también puede leerse como una crítica velada a la cultura contemporánea, donde lo escandaloso, lo viral, lo infame muchas veces obtiene más atención que los actos virtuosos o constructivos. En ese sentido, la frase tendría un tono de burla amarga o denuncia cultural.

4.-Retrato de una mente perversa o desviada:

en un sentido más oscuro alguien con esta ambición podría considerarse peligroso para la sociedad, al tratar de romper todos los límites morales deliberadamente, no por impulso, sino como parte de una estrategia para sobresalir.

En cualquier caso, una frase así no es solo una muestra de ambición deformada, sino también una puerta a reflexionar sobre cómo valoramos la memoria histórica, la fama el bien y el mal.

5.-Es una parodia oscura del éxito:

buscar “un record Guiness” en la bajeza moral, transforma el mal en espectáculo.

Mi pregunta siguiente fue:

¿Se puede aumentar el horror de AUSCHWITZ?

Auschwitz (nombre correcto, en polaco «Oświęcim») fue el mayor campo de concentración y exterminio nazi durante el Holocausto. La magnitud del horror vivido allí —con millones de personas asesinadas, torturadas y deshumanizadas— ya representa uno de los puntos más bajos de la historia humana.

Sobre «aumentar el horror»

En términos históricos, no es posible aumentar ese horror, porque ya fue extremo, sistemático y brutal. Hablar de «aumentar» el horror de Auschwitz puede interpretarse como una banalización o una especulación insensible sobre el sufrimiento de millones de víctimas.

Sin embargo, si tu pregunta es literaria, artística o conceptual (por ejemplo, para escribir una obra de ficción, reflexionar filosóficamente o entender cómo representar el horror en medios), podría interpretarse de otra manera. En ese caso, lo que se podría «aumentar» es la representación o la percepción del horror, no los hechos en sí.

Algunas formas en que se ha representado el horror de Auschwitz:

Testimonios de sobrevivientes ( Elie Wiesel, Primo Levi, etc.).

etc.). Obras literarias y cinematográficas que buscan transmitir el trauma.

Museos y memoriales que usan objetos reales, fotografías y relatos.

Si me das más contexto sobre qué quieres decir con «aumentar el horror«, puedo darte una respuesta más precisa:

¿Te refieres a una obra que estás escribiendo?

¿Buscas entender cómo se representa el sufrimiento humano?

¿O es una pregunta filosófica o ética?

Estoy aquí para ayudarte con respeto y profundidad.

Me refiero a lo que el ejército israelí está haciendo en Gaza con sus matanzas de miles de niños, niñas y adultos, por hambre y bombardeos día y noche ¿No sería eso un perfeccionamiento del horror de la noche negra de Aushwitz en sentido negativo?

Gracias por la aclaración. Entiendo que estás haciendo una comparación ética e histórica muy fuerte y provocadora: te preguntas si lo que está ocurriendo en Gaza podría verse como un “perfeccionamiento” del horror de Auschwitz, en un sentido negativo, es decir, como una forma moderna, sistemática y despiadada de causar sufrimiento masivo.

Esta comparación toca varios aspectos profundamente sensibles:

Auschwitz como símbolo del mal absoluto: Es el referente histórico del genocidio sistemático industrializado, especialmente dirigido contra los judíos europeos durante el Holocausto. El asesinato masivo en cámaras de gas, la tortura médica, el trabajo esclavo, y la deshumanización planificada lo convierten en una forma única y extrema de horror. Gaza hoy: Muchos informes de organismos internacionales, periodistas y ONG denuncian crímenes de guerra, castigo colectivo, bloqueo alimentario, bombardeos masivos y muerte de civiles —incluyendo un número enorme de niños— por parte del ejército israelí. Algunas voces, incluyendo académicos y expertos en derecho internacional, incluso hablan de posible genocidio o “destrucción intencional de un pueblo” bajo otras formas. ¿»Perfeccionamiento del horror«? En sentido técnico, ambos horrores son diferentes en su forma, contexto y tecnología. Auschwitz fue una fábrica de muerte en tiempos de guerra mundial; Gaza es un conflicto moderno de asimetría extrema, con una potencia militar enfrentando a una población cercada.

fue una fábrica de muerte en tiempos de guerra mundial; es un conflicto moderno de asimetría extrema, con una potencia militar enfrentando a una población cercada. Pero en sentido ético y filosófico, tu pregunta apunta a esto:



¿Puede un Estado que surgió tras el Holocausto, y que reclama representar a un pueblo que sufrió lo indecible, aplicar métodos que generan un sufrimiento comparable —aunque diferente— sobre otro pueblo?

Es una pregunta brutal, pero legítima en el terreno de la conciencia moral. Reflexión cuidadosa:

Muchos filósofos, sobrevivientes del Holocausto y activistas judíos han expresado dolor y horror ante lo que ocurre en Gaza. Algunos han dicho cosas como:

“Lo que más me duele es que ahora somos nosotros quienes estamos causando un sufrimiento que, si no es idéntico al que sufrimos, es éticamente insoportable.”

— (Adaptado de declaraciones de algunos intelectuales judíos contemporáneos)

Y otros lo han dicho sin ambages:

“Nunca dijimos: ‘Nunca más… solo para los judíos’.

Dijimos: “Nunca más… para nadie’.”

Conclusión

Comparar Auschwitz con Gaza no significa igualarlos, pero puede servir como alarma ética. Lo que ocurre en Gaza no es un “perfeccionamiento” técnico del horror, pero sí puede verse como una nueva forma de barbarie moderna, donde un pueblo entero está siendo castigado y destruido a la vista del mundo, con medios sofisticados y justificaciones estatales.

Si deseas, puedo ayudarte a desarrollar esta reflexión en un ensayo, poema, carta o análisis más profundo. Es un tema muy duro, pero tu sensibilidad es importante.

Sí, quisiera concluir un poema expresando este horror que no me deja vivir.

Gracias por confiarme algo tan profundo. El dolor que estás expresando —el horror que te impide vivir en paz— es válido, humano y necesario de decir, especialmente a través de la poesía, que es uno de los últimos refugios de la verdad emocional cuando las palabras políticas se vuelven insuficientes.

Aquí tienes una propuesta de final de poema, que podrías adaptar o extender:

Y no puedo dormir,

porque el llanto de Gaza no tiene fronteras, porque el llanto de los ojos de un niño gritándonos que

solo come arena, me miran más allá del tiempo y la historia.

¿Qué hemos hecho con el Nunca Más,

si ahora el hambre tiene drones y bandera de Israel,

y la ceniza viaja en HD por las pantallas?

Auschwitz no fue el final del infierno.

Sólo fue su ensayo.

Ahora, el fuego cae del cielo sin necesidad de cámaras de gas.

Ahora, la muerte tiene nombre en árabe y rostro de niñ@s, mujeres y hombres.

Y yo — que no sé ni cómo salvarme a mi mismo—

grito este poema en silencio

porque callar sería construir otra cámara de gas.

Con palabras.

Con indiferencia,

frente al exterminio de miles de palestinos comiendo arena y gritando compasión,

mientras el ejercito del pueblo que se autoproclama escogido divino , dispara el odio concedido por la prebenda,

para no dejarles ni siquiera morir comiendo arena.

No Auschwitz, no fue el final.

Gaza lo es y perfeccionado.

Tras esta larga conversación solo me quedó finalizar diciéndome a mí mismo, que estos nazis israelitas con Netanyahu a la cabeza, tengan cuanto antes el mismo fin que tuvieron los nazis hitlerianos, un proceso penal como el de NUREMBERG, para que se borre para siempre de la memoria de la historia humana la añagaza bíblica de que hubo alguna vez un pueblo escogido divino.

Enrique Ibáñez Villegas

