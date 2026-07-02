¿Ha escrito este artículo la IA?

La tasa de objetos culturales producidos por IA ha crecido exponencialmente. Se devalúa el valor del contenido y necesitamos perfeccionar los instrumentos de reevaluación: un sistema más duro de rechazos, de críticas, de desvelar y avergonzar a los perpetradores. Necesitamos una revolución cultural creando instrumentos más duros de crítica cultural. Este artículo de The Economist da cuenta de datos más que preocupantes. Esto va a ser una carrera evolutiva de armas entre la inteligencia humana y los grandes modelos.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ha convertido a todo el mundo en un creador. Con una sola indicación, cualquiera puede pedirle a la IA que escriba un artículo, genere código o cree una imagen manipulada de sí mismo como Jesús. Este trabajo de gran volumen y escaso esfuerzo ha avivado la preocupación por la «basura de la IA» que se extiende por Internet. Pero, ¿se trata de una oleada o de un goteo? Para averiguarlo, hemos analizado los cambios en cinco ámbitos.

Nuestro primer gráfico se centra en los libros. Los chatbots de IA generan textos que no siempre son del agrado de The Economist, pero que pueden rivalizar con los de muchos escritores humanos. Imke Reimers y Joel Waldfogel, dos economistas de la Universidad de Cornell y de la Universidad de Minnesota, descubrieron que el número de libros electrónicos publicados en Amazon aumentó considerablemente a partir de noviembre de 2022, cuando OpenAI lanzó ChatGPT-3.5. A finales de 2025, se publicaban unos 300 000 libros al mes, frente a los aproximadamente 100 000 anteriores a su lanzamiento. Los investigadores analizaron los libros con una herramienta de detección de IA y descubrieron que los chatbots eran en gran medida los responsables de ese aumento.

Estas herramientas de redacción también pueden tener fines menos lúdicos. Otros dos economistas, Anand Shah, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y Joshua Levy, de la Universidad del Sur de California, descubrieron que el número de demandas civiles presentadas sin abogado en Estados Unidos se duplicó hasta alcanzar las 41 000 entre 2023 y 2025. Los autores estiman que cada vez más personas optan por presentar sus propias demandas con la ayuda de la IA en lugar de gastarse dinero en abogados: en una muestra de 1.600 demandas, el 18 % de las presentadas en 2026 incluían un lenguaje marcado como generado por IA. Estos casos presentados por cuenta propia siguen teniendo la misma tasa de éxito que antes del lanzamiento de los chatbots, lo que sugiere que la IA está ayudando a más personas a ganar sus demandas.

Los académicos también están recurriendo a los grandes modelos de lenguaje. El número de artículos publicados cada mes en arXiv, un servidor de preimpresiones científicas, ha aumentado de forma constante durante décadas. Sin embargo, su tasa de rechazo se ha más que duplicado desde principios de 2023. Un estudio reciente reveló que el 57 % de los artículos publicados en 2025 incluían un lenguaje que parecía estar influenciado por la IA, frente al 12 % en 2023. Las herramientas de IA permiten a los científicos escribir y compartir sus ideas más rápidamente, pero algunos académicos advierten de que también podrían estar aumentando la cantidad de artículos de baja calidad —o directamente sin sentido— enviados a las revistas.

Algunas herramientas de IA se utilizan para un tipo diferente de escritura. El «Vibe coding» permite a personas sin conocimientos previos de lenguajes de programación desarrollar software sofisticado. El número de aplicaciones lanzadas cada mes en la App Store de iOS de Apple se ha disparado desde 2025, coincidiendo con el lanzamiento de agentes de programación como Claude Code y Codex. Ahora se añaden más de 100 000 aplicaciones a la tienda cada mes, frente a las menos de 50 000 del pasado mes de mayo.

Nuestro último gráfico se centra en la industria musical. Deezer, un servicio de streaming, estima que cada día se suben unas 75 000 canciones generadas por IA, frente a las 10 000 de enero de 2025. La música generada por IA representa ahora un asombroso 44 % de todas las nuevas canciones subidas a la plataforma. Una encuesta realizada por Deezer reveló que el 97 % de los encuestados no podía distinguir entre la música generada por IA y la compuesta por humanos; algunas canciones generadas artificialmente han recibido millones de reproducciones.