77 años de Nakba: Genocidio y Resistencia Palestina

– Muy buenas tardes. Desde ya, un gran honor estar con vos, compañeraen este programa especial de lossobre el pueblo palestino.de genocidios sobre la nación palestina, pero tambiénheroica de todo un pueblo. Que ofrece a sus mártires día a día en estas siete décadas por su liberación.-Hoy más que nunca para la nación palestina, en estos, significa más genocidio, más crímenes, más ocupación, pero también más resistencia, más mártires palestinos que día a día luchan por la liberación de su tierra, pero también luchan contra la opresión.Lo que es…La maquinaria más bestial y sanguinaria de muerte y destrucción en plenoHoy en latenemos más deentre mártires, heridos, desaparecidos.Elque vienen soportando desde hace 19 meses este genocidio ante los ojos del mundo y con una impunidad total deUnque le entrega las bombas a la entidad sionista para que masacre familias enteras.Recordemos, más desobre niños y mujeres, familias enteras, lo que significa 7 bombas atómicas deY donde vemos que la comunidad internacional deja que la entidad sionista masacre a sus anchas, a todo un pueblo en lapero también en laocupada.Este mar de sangre bendita de niños, mujeres y familias enteras que inundan los despachos de la entidad sionista y los organismos internacionales, los cuales han dado vida a este genocidio de 7 décadas.Sobre la nación palestina, sobre nuestro amado pueblo palestino.A través de la resolución ilegalPor no decir que esto empezó muchísimo antes la planificación e invasión de la tierra palestina dándole formalidad a lo que significaría esta arquitectura sistemática de crímenes de genocidio sobre el pueblo palestino desdeRecordemos que esta resolución viola los principios de la carta magna de lasviolando todos los artículos porque no le da potestad alguna para justamente partir un territorio y crear otro, crear esta entidad criminal.

Fueron arrasados más de 510 pueblos y aldeas palestinas, destrozadas, quemadas, destruidas con la expulsión de más de 750 mil palestinos de sus hogares.

Lo que significa casi tres cuartas partes de la población nativa a mano de estos grupos paramilitares sionistas.

De los cuales han cometido el crimen de más de 15 mil mártires palestinos, en su mayoría niños y mujeres que fueron ejecutados, quemados, mutilados, arrojados a fosas comunes.

Esto se repite durante estos 77 años y hoy más que nunca sobre la Franja de Gaza.

Estas fuerzas paramilitares, recordemos entre ellas la Hanaga, también la Irgún y la banda Stern, son las que formaban la Brigada Golani, la cual ha sido la base del ejército de ocupación criminal sionista israelí.

Y quien lo lleva adelante es la Brigada Golani en la Franja de Gaza desde hace 19 meses en un genocidio de 77 años.

Esto es la realidad para el pueblo palestino en la Franja de Gaza ,77 años de crímenes, de asesinatos; muchos de los miembros de estos grupos mercenarios sionistas de 1948 serían después primeros ministros de la entidad sionista y funcionarios del régimen criminal de ocupación.

-La entidad sionista manifiesta que llevará la expulsión total del pueblo palestino de la Franja de Gaza. ¿Qué puede añadirnos al respecto?



-La entidad sionista con su representante a la cabeza, el criminal de guerra Benjamin Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional por genocidio, junto a su ministro Smotrich, el cual ha señalado la dupla de que hay que vaciar la Franja de Gaza y expulsar al pueblo palestino sea como sea, para eso llevan adelante su plan criminal.

El plan criminal de la entidad sionista es bombardear aún más al pueblo palestino y lo llevan adelante desde hace más de 65 días.

No hay medicamentos y no hay alimentos, no hay agua, tampoco hay luz. La entidad sionista se ha dedicado en estos más de 65 días a masacrar al pueblo palestino día a día con sus bombardeos. Recordemos que desde hace 19 meses no ha dejado ni un día de bombardear la Franja de Gaza.