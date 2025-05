Paripés reales

El monarca junto con ministros y su esposa han visitado Mautahusen. Enseguida se han levantado voces para enhebrar las enhorabuenas de rigor. Que bonita reconciliación entre la monarquía española y el martirio de miles de republicanos que se hicieron humo entre las piedras del campo, llamado de “los españoles” por el ingente contenido de hombres de dicha nacionalidad que allí perecieron.

Tal como ocurriera con su padre, el veintisiete de agosto de 1977, que se reunió con la anciana viuda del presidente Azaña, previa llamada a los medios que inmortalizaron el encuentro y recogieron las palabras de Juan Carlos “Sabéis que habéis pasado muchas dificultades pero este momento lo compensa todo” ¿En serio? Pensaba el Campechano que una visita con abrazo incluido compensaban quinientos mil seres en exilio, más de cien mil fusilados, ciento cuarenta mil desaparecidos e innumerables torturados y encarcelados. Debía de ser un abrazo de oro para compensar el horror de los campos de refugiados de Argelés, de los distintos penales de España y de la inmensa fosa común que aun cubre la península.

Al igual que aquel abrazo, su sucesor, el espigado Borbón que nos adorna, ha visitado Mauthausen, imaginamos que obligado por las circunstancias…unas circunstancias llamadas gobierno de España que debió presionar lo suyo, ya que les hizo el feo de no celebrar los cincuenta años de la muerte del dictador. Porque claro, no es lo mismo ir de visita a un campo austriaco que reciclar su mandato con declaración de intenciones, repudio de su procedencia, condena a la dictadura de la que formó parte su padre, y soliviantar a los buenos apoyos que el Borbón encuentra entre la vocinglería ultra del interior.

Sería valorable la visita si previamente hubiera realizado el acto de contrición que jamás hizo su padre, que firmó con gusto y simpatía los Principios Fundamentales del Movimiento, justo por lo que lucharon en contra los cuatro mil gaseados de Mauthausen, Gussen y los cientos de miles que salieron o fueron asesinados en el país donde el genocida Franco se aliaba con los amos de los campos.

Supongo que le explicarían al Borbón el porqué no pudo entrar en el terreno del monumento a las víctimas españolas. Por si no lo saben, ese terreno es territorio francés, que su gobierno cedió a las víctimas y/o familiares del genocidio y que dicho monumento fue sufragado con dinero de las mismas víctimas porque el gobierno español del momento iba con los malos. Con los nazis que asesinaban españoles. Los nazis amigos y socios de guerra del abuelito del monarca que con cara bobalicona y sonrisa de opereta va a hacer no sé sabe bien qué.

Soy partidaria de los actos simbólicos que este gobierno potencia, mantengo contra viento y marea que el bienestar que producen en las familias que reciben el homenaje entre emoción y lágrimas es útil, sobre manera para dar a conocer el drama vivido en nuestra historia que fue y es ninguneado a las nuevas generaciones. Cada reconocimiento, homenaje, placa descubierta o mención que se hace a las víctimas supone difusión y restaña, en parte, las heridas profundas que mantienen las familias agraviadas. Lo que no es de recibo es realizar paripés falsos que hieren más que reconcilian.

Para hacer bien las cosas, el Borbón, debería hacer una declaración explicita de condena absoluta de la dictadura, abjurar del nombramiento que en su momento realizó el dictador a su padre, a quien debe la corona, y luego como requisito imprescindible preguntar a toda la nación española si se admite la monarquía, de esa forma no debería su corona al tirano sino al pueblo. Solo así nos creeríamos su dolor y podría visitar los campos regados con sangre española republicana.

Claro que entendemos que de hacerse la pregunta que apunto mucho nos tememos que la visita la hiciera el ciudadano Borbón y no el rey de España.

Mientras eso no se produzca, por mi parte, agradecería al Borbón que dejara los paripés para la Zarzuela y visitara Austria para asistir a alguna opera o similar. Y que dejara a los muertos y a las víctimas republicanas descansar en paz.

María Toca Cañedo©

