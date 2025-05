Hay momentos en la vida inolvidables. Un día impreciso de 2006 yo estaba en el Palacio de Festivales de Santander, en compañía de un buen amigo. Asistíamos a una obra de teatro, La Duda, en la que actuaba Amparo Rivelles. El elenco era de primera, la obra magnífica y se producía una especie de milagro en las escenas en que doña Amparo aparecía enlutada con un pretencioso vestido de época. Al momento todos los ojos nos clavábamos en ella. Desaparecía el decorado, los otros actores, el mismo teatro. Solo estaba doña Amparo en el escenario con esa voz potente, con pátina de mando y terciopelo. Nos sobrecogía ese algo indefinible que se llama carisma, elegancia, prestancia…qué sé yo lo que fuera, doña Amparo, lo tenía a raudales.

Al finalizar la obra, resonando los aplausos y los vítores del público, la Rivelles, dio unos pasos adelante, levantó la mano y nos hizo callar. Tomó la palabra diciendo con voz firme y serena -en ningún momento se quebró- que acabábamos de ver su última función. Se retiraba en la misma ciudad donde empezó, allá en los albores del siglo XX cuando su madre era la prima dona de los escenarios españoles. Doña Maria Luisa Ladrón de Guevara, su amor más grande y una actriz que no cabía en el panorama teatral español.

Amparito Rivelles había nacido un once de febrero de 1925, su padre era Rafael Rivelles y su madre, la grandiosa María Fernanda Ladrón de Guevara, ambos primerísimos actores de teatro, a su vez hijos de Jaime Rivelles y Amparo Guillén. Una de las muchas sagas de actores y actrices que ha dado la escena española. Cuando solo contaba trece años, ella que siempre andaba por el teatro brujuleando, durante las funciones de tarde, intervino con una sola frase en una obra. Amparo, contaría años más tarde, que temblaba de miedo y que no le salía la voz mientras su madre le incitaba a repetir pero, muerta de vergüenza, no lo hizo. Para la niña Amparito, actuar era quedarse de noche en el teatro junto a su gente. Poco después le tomó afición a eso de actuar.

Acabada la guerra, España era muy gris, el hambre y las necesidades campaban por las casas y los barrios de todo el país. En 1940, la compañía Cifesa se crea en Valencia, como forma de compensar la tristura del ambiente y hacer soñar a las personas que de alguna manera, acallaban las tripas en las funciones de los cines de barrio. Cifesa contrató a Amparito Rivelles, emparejándola en la pantalla con uno de los actores más consagrados de la época, Alfredo Mayo, atractivo galán que conformaba el prototipo de macho alfa español. Poco después fue escogido por Franco para que le representara en el cine en el guion que él mismo había escrito, Raza. Era alto, elegante, musculoso y con un atractivo testorónico afín a la época. Él tenía treinta y seis años, ella diecisiete, se enamoraron o los animaron tanto a hacerlo como fin publicitario que conformaron una de las parejas míticas del cine de época.

Aún recuerdo cuando mi abuela los nombraba con veneración, incluso, años más tarde me refería recuerdos de aquel cine que la ayudaba a olvidar que no había para comer ni esperanzas porque se habían enterrado años atrás. El cine era muy barato y ayudaba a trasegar con la realidad rampante de la hambruna de los años cuarenta. La pareja Mayo/Rivelles se hizo mítica dentro y fuera del cine. Ella, pasado el tiempo, frivolizaba con los recuerdos, pero se amaron con fuerza. Incluso se habló de boda, pero la madre de Amparito, María Luisa, se lo quitó de la cabeza porque pensaba que siendo casi una niña tenía mucho que vivir y gozar, como para atarse a un hombre que la sacaba veinte años y lo que conllevaba un matrimonio en un país donde se daba aldabonazo a las mujeres al salir del templo.

Como fuera, Amoparito dejó a Alfredo, rodaron años después una película más de las tres o cuatro que hicieron formando pareja. Quedó una grata amistad y respeto mutuo.

Era la actriz del momento. Ya habían surgido Sara Montiel, Carmen Sevilla, y alguna más, pero Amparito Rivelles era la moderna, la diferente, trasgresora de un tiempo de plomo, con una belleza serena y sobre todo la elegancia que traspasaba la pantalla.

Nada más comenzar la década de los cincuenta Amparo se queda embarazada, nunca contó quien era el padre de su niña; el misterio se extendió sobre ella. Rodaba en ese momento, Alba de América, el rodaje duró nueve meses al acabar la cinta estaba de ocho meses. Tuvieron que ponerle un corsé para que no se notara nada. De tan prieto, contaba ella, milagro fue que no saliera la niña por la boca. Se encerró en un chalet en un barrio elegante de Madrid, donde nadie la vio con barriga, tuvo a su hija y la sociedad se le volteó. Nos imaginamos la rueda de rumores en la sociedad franquista de los años cincuenta…Como fuera al poco tiempo, la llamaron para rodar en México y allá que marcha Amparo con su nena bien pequeña. Quizá la maledicencia del publico español la impulsara…ella lo negaba, sin embargo, su sobrina Amparo Larrañaga, confesaba en una entrevista que la machacaron a criticas. Pudiera ser que el ambiente oscurantista de rosario y avemaría pudieran con ella. Marcha a México por unas semanas y se quedó más de veinte años. Previamente pasó una temporada en Cuba, donde vivió la entrada de los revolucionarios barbudos, que según contaba entre risas, le quitaron lo que tenía, por lo que hizo la maleta y marchó a México donde la esperaba un éxito total.

En el país azteca rueda cine para, al poco tiempo de llegar, convertirse en la reina de las telenovelas (si querían verla enfadar solo había que nombrarlas como culebrones) Hizo innumerables papeles, rodaban tres capítulos por día, apenas ensayaban y casi siempre eran planos secuencia, tanto fue su éxito que en el plató había una cámara solo para ella, la seguía por donde fuese por lo que tenía plena libertad de movimientos.

Hasta que pasado el tiempo, nota que necesita nuevos retos. Empaca sus pertenencias, deja a su hija, casada ya en México y torna a España. Era 1979, la España plena de grisuras que había dejado ya no existía, la obra de teatro en la que va a trabajar la dirige Santiago Moncada, Salvar a los delfines. Amparo Rivelles pensaba volver a México, pero se quedó en España encadenando cine y teatro de forma sistemática. Consigue ser la primera actriz en conseguir un Goya, en 1986 con Hay que deshacer la casa. En 1989, es nominada a otro por actriz de reparto.

Hace televisión con personajes inolvidables como el de los Gozos y las sombras, donde su hermano de madre, Carlos Larrañaga, interpreta un papel principal. Luego se convierte en la adusta madre del Magistral en La Regenta, donde borda a la antipática y opresiva señora. La cara lavada, un pañuelo atado que resguardaba el pelo y con sayones negros, doña Amparo es capaz de domar las pasiones del Magistral y las de toda España si se pusiera.

Ya se ha convertido en la gran dama de la escena española. La que fuera dulce y preciosa joven, madura y romántica interprete de mujeres desgarradas por amor o celos, es ahora cuando luce en el esplendor de su arte escénico.

Amparo Rivelles, esa noche de 2006, en Santander, se despidió del teatro, entre los sollozos y la perplejidad de sus compañeros de escena que nada sabían y la incredulidad de un público que la adorábamos y la mirábamos hipnotizadas por la escena que se representaba en la realidad inaceptable de perderla de vista. Nos tenía perplejas. Recuerdo perfectamente que tuve la intuición de que algún día contaría la despedida brillante de una mujer única. Una salida de escena de gran actriz, de las de antes, cuando las damas del teatro tenían en concubinato el señorío y la maestría de un oficio de dioses.

Nos pusimos en pie el teatro al completo y calentamos la despedida a base de aplausos interminables. Se despedía la Señora. La mujer que representaba la tradición teatral de una saga memorable del teatro y el cine español. Que cosa curiosa, se me ocurre que yo, tan republicana, siento ante las sagas teatrales una reverenciada admiración tal que doblando cerviz como si se tratara la monarquía del arte. De arte popular. Los Bardem, los Larrañaga/Rivelles, los Guillén Cuervo, los Molina, los Bosé Domingín, Aragón y algunas más que me dejo, representan la memoria de lo bello, lo lúdico, la recreación del arte de soñar en alto.

Y doña Amparo esa noche de 2006 nos dejaba boquiabiertas ante una despedida singular y espontanea. A partir de ese adiós vivió recluida en su casa de la calle Flor Baja, paralela a la Gran Vía de Madrid, hasta que el siete de noviembre de 2013 murió en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Nunca se casó porque consideraba su libertad por encima de romances o contratos. Se contaba que había vivido grandes amores; ella confesaba que se enamoró de un capitán del ejercito y del actor mexicano Jorge Mistral (no tenía mal gusto, la señora, no) Sí que hubo más pero los mantuvo en secreto “o estaban casados o están muertos así que no los nombro” Siempre elegante, la señora de la escena, que rompió moldes sociales haciendo y viviendo en total libertad aunque los tiempos fueran hostiles.

https://www.rtve.es/noticias/20131107/amparo-rivelles-referente-del-cine-teatro-espanol-durante-siete-decadas/786622.shtml

En este año se cumplen cien del nacimiento de una mujer total, de una mujer rompedora, moderna hasta salirse de las costuras sociales. Lo que viene siendo una diva popular. Doña Amparo Rivelles.

María Toca Cañedo©

